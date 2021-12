von Ingeborg Meier

Dass das Jahr 2021 trotz schwieriger finanzieller Verhältnisse mit einer schwarzen Null abgeschlossen werden kann, steht mittlerweile fest. Nach den jüngsten Orientierungsdaten kann die Gemeinde Hilzingen im Haushaltsplanentwurf 2022 ebenfalls ein ordentliches Ergebnis – und zwar in der Höhe von gut 700.000 Euro – veranschlagen. Dennoch steht Hilzingen nach den Worten von Bürgermeister Holger Mayer vor einem schwierigen Jahr: „Es gilt, viele Projekte abzuarbeiten“, und der finanzielle Spielraum dafür sei eng.

Der Haushaltsplanentwurf in Zahlen Wichtige Zahlen: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 714.584 Euro; Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes 2.358.684 Euro; Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.260.270 Euro; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.465.550 Euro; Kreditaufnahme 670.000 Euro. Größte Ausgaben: Teilzuschuss für Kindergarten in Weiterdingen 1,25 Millionen; Feuerwehrhaus-Neubau in Schlatt 825.000 Euro; brandschutztechnische Rathaus-Sanierung 700.000 Euro.

Darüber hinaus müsse man die Zahl der Vorhaben auch auf die personellen Kapazitäten der Verwaltung abstimmen, hob Mayer hervor. „Das muss realistisch sein, damit Geplantes auch zur Ausführung kommt.“ Rund zehn Millionen Euro werden 2022 für Investitionen zur Verfügung stehen. Um die Vorhaben umzusetzen müssen den Ersparnissen 1,2 Millionen Euro entnommen werden.

Drei Streichrunden im Vorfeld

Vorgesehen ist eine Neuverschuldung in Höhe von 670.000 Euro. Man wolle so wenig wie möglich Kredite aufnehmen, so Mayer. Er hoffe auf das Verständnis der Bürger, dass mittelfristig Vorhaben aufgeschoben und verschoben werden müssen. Im Vorfeld der Haushaltsberatungen habe die Verwaltung drei Streichrunden durchgeführt. Betroffen seien alle Ortsteile gleichermaßen.

Im Gebäudeunterhaltungsbereich seien im Planwerk keine Kürzungen vorgesehen. Hier bestehe ein Maßnahmenstau, man dürfe die Bugwelle nicht noch größer werden lassen. Rund drei Millionen Euro sind für die Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. 400.000 Euro davon sollen den Straßen zu Gute kommen. Die Personalkosten belaufen sich auf gut sechs Millionen Euro.

Auch der Gemeinderat hat noch einmal den Rotstift angesetzt. Unter anderem wurden die nächsten drei Investitionsjahressätze für die Peter-Thumb-Schule stark gekürzt. Diesem Antrag von Sigmar Schnutenhaus (FDP) lag die Betrachtung zu Grunde, dass in die Schule in den vergangenen Jahren bereits hoch investiert worden sei, nun müssten geplante Maßnahmen streng auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden.

1,25 Millionen für Kindergarten

Ausgiebig diskutiert wurde im Rat, dass im Planwerk kein Posten für die notwendigen Sanierungen der Mehrzweckhallen fast aller Teilorte zu finden ist. Kämmerer Stefan Mattes sieht dafür bis 2025 keinen finanziellen Spielraum. „Dies sei den Ortsteilen aber versprochen worden“, kritisierte Schnutenhaus.

Die größten Ausgaben betreffen den Kindergartenneubau in Weiterdingen mit einem 2022 fälligen Teilzuschuss von 1,25 Millionen Euro, den Neubau des Feuerwehrhauses in Schlatt mit Kosten von 825.000 Euro und die brandschutztechnische Sanierung des Rathauses für gut 700.000 Euro.