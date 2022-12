von Elisabeth Stauder

Zahlreiche Ehrungen standen im Mittelpunkt der Musikvereins-Jahresversammlung in Schlatt. Vorsitzender Alfons Zipperer erinnerte daran, dass die letzte Versammlung bereits 2019 stattfand. Es standen somit auch Ehrungen aus 2020 und 2021 an.

Schriftführerin Gudrun Ramsch und Dirigent Erwin Gebhart erinnerten an Vereinsjahre in in denen zwei Lockdowns nur wenige Proben und keine Veranstaltungen zuließen. Ein Höhepunkt für die Musiker war die Uniformweihe 2021, nachdem die Uniformen ein Jahr lang im Schrank bleiben mussten. Zur Normalität mit doch 21 gelungenen Auftritten, einem nach zweijähriger Pause erfolgreichen Scheunenfest sowie einem Kirchenkonzert konnten die 35 Musiker im Jahr 2022 zurückkehren. Normal läuft derzeit auch wieder die musikalische Früherziehung, wie Natascha Jäckle berichtete, aber die Einschränkung durch Corona habe man gespürt.

Aufgrund der Anschaffung der Uniform und nur geringen Einnahmen aus kleineren Events sowie Spenden an den Schlatter Kindergarten und an die Flutopfer im Ahrtal war der Kassenbestand laut Kassier Alexander Stauder einiges niedriger als vor Corona. Doch nach dem sehr gut besuchten Scheunenfest dieses Jahres dürfte der Kassenbestand zum Jahresende wieder zufriedenstellend sein, wie Stauder verriet. Bei den anstehenden Wahlen gab es lediglich eine Veränderung. Nach zehn Jahren gab Gudrun Ramsch das Amt der Schriftführerin an Anna Burkhardt ab.

Seit zehn Jahren im Musikverein aktiv Zur Ehrung standen an für zehnjährige Mitgliedschaft Anne Dold, Lukas Jäkle, Niklas Küchenhoff, Lisa Stauder und Stefan Tomansky. Seit 20 Jahren im Musikverein aktiv Auf 20 Jahre blickten Anna Burkhardt, Rebekka Drews und Karl Schwegler und auf 25 Jahre Peter Jäckle, Nadja Knöpfli, Florian Sauter und Daniel Zipperer. Diese vier Musiker wurden zugleich vom Vorsitzenden Alfons Zipperer zu Ehrenmitgliedern des MV Schlatt ernannt. Viele Jahrzehnte im Musikverein aktiv Bereits 30 Jahre aktiv sind das Ehepaar Natascha und Thorsten Jäckle sowie Stefan Querfurth. Eine nicht alltägliche Ehrung wurde Fritz Küchenhoff zuteil. Er erhielt von Steppacher unter Würdigung seiner Leistung für 50 Jahre die Ehrennadeln in Gold vom BDB und BHB. Überaus aktiv in der Vorstandschaft Mit den entsprechenden Verdienstnadeln würdigte Verbandspräsident Johannes Steppacher die zehnjährige Arbeit in der Vorstandschaft des stellvertretenden Vorsitzenden Hermann Henninger und der ehemaligen Schriftführerin Gudrun Ramsch so wie von Kassier Alexander Stauder, der seit 20 Jahren die Kasse führt.

19 Ehrungen bei 35 aktiven Musikern

19 Ehrungen hätte dann Johannes Steppacher vornehmen dürfen, allerdings konnten vier zu Ehrende nicht anwesend sein. Für Rebekka Drews, Karl Schwegler, Daniel Zipperer und Stefan Querfurth muss die Auszeichnung nachgeholt werden.

Der Musikverein Schlatt am Randen wurde 1926 gegründet. 35 Aktive musizieren. Vorsitzender ist Alfons Zipperer, Hermann Henninger sein Stellvertreter, Schriftführerin ist Anna Burkhardt, Kassier Alexander Stauder, als Beisitzer wirken Thorsten Jäckle und Ronny Marggraf.