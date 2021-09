von Elisabeth Stauder

Mit etwas Verspätung konnte der Kindergarten in Schlatt nun mit einem Tag der offenen Tür festlich eingeweiht werden.

Bürgermeister Holger Mayer sagte bei der Feierlichkeit dazu: „Wie man die Schlatter kennt, waren sie mit der letztjährigen Einweihung des Kindergartens in kleinem Rahmen aufgrund der Pandemie nicht zufrieden, deshalb heute nun in großem Rahmen mit einem richtigen Fest.“ Zu diesem festlichen Tag hatte der Kindergarten gemeinsam mit dem Ortschaftsrat eingeladen.

Eine Bereicherung für die Dorfgemeinschaft

Mayer betonte, dass der Kindergarten eine Bereicherung sei für Schlatt, denn er belebe die Dorfgemeinschaft. Die Zusammenarbeit mit dem Kindergartenteam sei hervorragend und er habe den Eindruck, dass die Erzieherinnen Melanie Mayer, Katharina Fritschi und Carina Steidle in der Schlatter Dorfgemeinschaft angekommen seien.

Sie freuen sich über das Fest: Kindergartenleiterin Melanie Mayer (v.l.), Ortsvorsteher Stefan Jäckle, Kindergartenbeauftragte Jasmin Dold und Bürgermeister Holger Mayer. | Bild: Elisabeth Stadler

Die Verwirklichung des Projekts mit Höhen und auch einigen Herausforderungen habe die Beteiligten zusammengeschweißt, so Mayer weiter. Mitgebracht zum Fest hatte Mayer die Kindergartenbeauftragte der Gemeinde Jasmin Dold, die sich und ihre Aufgaben kurz vorstellte.

60 Jahre Geschichte

Für das Gebäude in der Weidenbühlstraße war es seit seinem Bau bereits die dritte Eröffnungsfeier, wie Ortsvorsteher Stefan Jäckle zu berichten wusste. Am 6. Dezember 1961 sei an selber Stelle die Eröffnung der Schule in Schlatt gefeiert worden. Diese sei allerdings nach 44 Jahren im Jahr 2005 geschlossen worden.

Nach einer Renovierung, die die Schlatter Bürger in Eigenleistung bezahlt hatten, konnte im Mai 2009 dort das Bürgerhaus eingeweiht werden. „Und heute, nach genau 60 Jahren, feiern wir in diesem Gebäude die Fertigstellung des Kindergartens,“ so Jäckle.

Die Geschichte des Gebäudes und der Umbau zum Kindergarten war auch Inhalt der Vorführung der Kindergartenkinder. Rückblickend auf das erste Kindergartenjahr, in dem noch Bauarbeiten ausgeführt wurden, sagte Leiterin Melanie Mayer: „Bei uns war täglich was los, was die Kinder gespannt verfolgten.“

Zur Einrichtung Mit Kosten von etwas über 600.000 Euro wurde in der ehemaligen Schule in Schlatt a.R., die 1961 eingeweiht und 2005 geschlossen wurde, ein eingruppiger Kindergarten eingerichtet. Die Gruppe hat derzeit 21 Kinder und ist ab Dezember voll belegt, wobei dort auch Inklusionskinder betreut werden. Neben der Kerngemeinde mit vier Kindergärten gibt es nun in jedem Ortsteil der Gemeinde Hilzingen einen Kindergarten, wobei drei Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft sind und eine in Trägerschaft der Christlichen Schule.

Ein Programm mit vielen Höhepunkten

Viel los war auch an diesem Nachmittag. Bei Sonnenschein nahmen die Gäste, darunter auch Erzieherinnen von anderen Kindergärten, nach Besichtigung der Räume auf dem Trainingsplatz neben dem Kindergarten Platz. Und ließen sich von den Eltern der Kindergartenkinder bewirten und vom Musikverein Schlatt a.R. unter Leitung von Erwin Gebhart unterhalten.

Die Kinder konnten sich währenddessen bei den Wasser-Spielen der Feuerwehr Schlatt am Randen vergnügen. Oder sie nutzten die Gelegenheit, im Feuerwehrauto eine Rundfahrt zu machen. So auch Markus Wick mit seiner Enkelin Malia. Der Opa war aus Rielasingen nach Schlatt gekommen, um sich den Kindergarten, den seine Enkelin besucht, anzuschauen.

Auch Daniele Pignataro (vorne) schaut sich die Räumlichkeiten des Kindergartens genau an. Denn sein Sohn besucht die Einrichtung. | Bild: Elisabeth Stadler

Erfreut über den Kindergarten vor Ort ist auch Daniele Pignataro, der seit 2018 mit seiner Familie in Schlatt am Randen wohnt. Er sagt: „Unsere Kinder fuhren zunächst mit dem Bus in den Kindergarten nach Riedheim. Mit der Eröffnung hier konnte unser Sohn dann nach Schlatt wechseln. Der Kindergarten vor Ort fördert die Verbundenheit zum Dorf. Die Kinder können nachmittags mit ihren Freunden aus dem Kindi spielen.“