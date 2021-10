von Ingeborg Meier

Zum 1. Januar 2022 werden die Elternbeiträge für die Hilzinger Kindertagesstätten erhöht. Der Rat hat entschieden, den Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände zu folgen und die Gebühren um 2,9 Prozent anzuheben.

Steigende Personal- und Sachkosten

Mit als Grund dafür nennen die Verbände steigende Personal- und Sachkosten. Bürgermeister Holger Mayer sagte, dies träfe für Hilzingen in hohem Maße zu. Man habe beträchtlich investiert. Er wies auf den noch jungen Kindergarten in Schlatt am Randen, die neue Einrichtung im Hilzinger Steppbachwiesle und den geplanten Neubau in Weiterdingen hin. Zudem habe die Gemeinde den Personalschlüssel in allen Kitas im Krippenbereich erhöht und die Stelle einer Kindergartenbeauftragten geschaffen.

Außerdem verlange Hilzingen keine Zuschläge für die verlängerten Öffnungszeiten, zahle diese aber gleichwohl für die kirchlichen Kinderbetreuungseinrichtungen an die Kirche. Vom empfohlenen Deckungsgrad der Kosten durch die Elternbeiträge in Höhe von 20 Prozent sei man weit entfernt.

„Verlierer der Pandemie“

Wenig zufrieden mit dem Beschluss zeigte sich Simone Krüger vom Gesamtelternbeirat der Kindergärten. Die Pandemie sei noch nicht vorüber. Man könne im kommenden Jahr genauso wenig von verlässlichen Öffnungszeiten ausgehen, wie in diesem, wo es eine Erhöhung um 1,9 Prozent gegeben habe.

Sie zeigte zwar Verständnis für den finanziellen Druck der Kommune, bat das Gremium aber, die Entscheidung, die lediglich 9000 Euro in die Kassen spült, nochmals zu überdenken: „Die Kinder und die Eltern sind die Verlierer der Pandemie.“ Im kommenden Jahr soll es eine Grundsatzdiskussion zu den Kita-Gebühren geben.