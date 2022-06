Hilzingen vor 1 Stunde

Eine Verletzte und 9000 Euro Schaden nach Unfall mit Fahrrad, Auto und Lastwagen

In Dietlishofer Straße in Hilzingen ereignete sich laut angaben der Polizei am Dienstagmittag ein Unfall, in dessen Folge eine 16-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden musste