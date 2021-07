von Sandra Baindl

Keine leichte Kost servierte der Schriftsteller Joachim Zelter bei seiner Lesung im Rahmen der „Erzählzeit ohne Grenzen“ in der Hilzinger Hegauhalle. Während sich Zelters frühere Werke durch seine besondere Sprache und seinen Sprachwitz auszeichnen, ist sein jüngster Roman „Die Verabschiebung“ stark geprägt von der Tragik der Ereignisse. Und: Seiner Erzählung liegen wahre Begebenheiten zugrunde.

In vier Passagen, die der studierte Anglist und Politikwissenschaftler aus seinem Werk vorlas, ließ er das Publikum an der Geschichte der Deutschen Julia und des Asylbewerbers Faizan aus Pakistan teilhaben. Und mit Faizans Herkunft fängt das Problem an. Denn im Gegensatz zu Flüchtlingen aus Syrien hat der Pakistaner keinen Weggeh-, sondern nur einen Herkomm-Grund. Er ist auf der Suche nach einem besseren Leben und findet Deutschland das freundlichste Land der Welt. Doch seine Chancen auf Anerkennung als Flüchtling liegen bei Null.

Story des Romans basiert auf realen Ereignissen

Die Lösung dieses Dilemmas ist die Heirat mit seiner Freundin Julia, deren Lebensvorsatz es war, niemals zu heiraten, und die sich sodann in einer aus ihrer Sicht staatlich erzwungenen Zwangsehe wiederfindet. Der Besuch eines Mitarbeiters des Ausländeramtes, der sich einen detaillierten Einblick in das Leben des Paares bis hin zum Zahnputzbecher verschafft, lässt nicht lange auf sich warten. Für den Herrn vom Amt liegt danach der Schluss nahe, dass es sich bei der Beziehung der Akademikerin mit dem zehn Jahre jüngeren Mitarbeiter einer Dönerbude nur um das Vortäuschen einer pseudo-ehelichen Lebensgemeinschaft handeln kann. Das Anerkennungsverfahren zieht sich über Jahre hinweg . . .

Wie nahe die Erzählung der Realität kommt, erfuhr das Hilzinger Publikum im Anschluss an die Lesung. Denn als Vorlage für den Roman diente die wahre Geschichte von Joachim Zelters Schwester und seines Schwagers, die 2020 große Wellen in Tübingen schlug und neben OB Boris Palmer auch Bundesaußenminister Heiko Maas beschäftigte. Für Zelter geht es in seinem Roman jedoch nicht nur um das Thema Asyl. Denn letztendlich, so sein Fazit, sind wir alle auf der Suche nach unserem Platz im Leben.