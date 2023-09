„Die Farbe ist das Wichtigste, der Mensch das Interessanteste“ – mit diesem Zitat von Ingeborg Osswald-Lüttin kündigt der Förderverein Kunst und Kultur Hilzingen seine diesjährige Ausstellung zur Kirchweih an.

Das Zitat beschreibt auf das Beste das Wesentliche in den Malereien Osswald-Lüttins. Anlässlich ihres zehnten Todestages ehrt der Förderkreis diese Künstlerin, die als eine der ganz Großen der Malerei der Region gilt, nun mit einer Einzelausstellung.

Die Kunstausstellung 2023 sei eine Hommage auf eine leidenschaftliche, in vielen Techniken souverän arbeitende Malerin und Grafikerin, eine großartige Porträtistin, die durch ihre starke, temperamentvolle Farbgebung besticht, so der Förderkreis in einem Pressetext. Osswald-Lüttin sei mit ihren expressiven, farbstarken Landschaften und Blumenbildern, ihren sensiblen, enthüllenden Porträts, ihren gesellschaftskritischen Werken und ihren ironischen Karikaturen aus der hiesigen Kunstlandschaft nicht wegzudenken.

Ingeborg Osswald-Lüttin, 1921 in Freiburg im Breisgau geboren, erhielt schon mit 16 Jahren ein Stipendium der Kunstakademie Karlsruhe. Ein Jahr später zeichnete sie bereits Karikaturen für eine große Tageszeitung. Im Jahr 1952 heiratete sie ihren Studienkollegen, den Kunstmaler und Kunsterzieher Karl Oßwald, und folgte ihm 1957 in den Hegau. Sie wirkte an vielen Gruppen- und Einzelausstellungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit. Nach dem frühen Tod ihres Mannes im Jahr 1972 musste sie sich alleine um ihre fünf Kinder kümmern. Dennoch war ihre Schaffenskraft ungebrochen. Darüber hinaus fand sie Zeit, sich für die Künstlergruppe Polygon, den Singener Kunstverein, die Singener Maler und die Hilzinger Kunstausstellung zu engagieren. So richtete sie, auf Initiative von Paul Gönner hin, 1972 mit ihm die erste Ausstellung in Hilzingen aus. Im Jahr 1995 erhielt sie den Großen Kulturpreis des City Rings Singen. Auch international fand die Künstlerin Beachtung: Sie wurde Mitte der 80er-Jahre eingeladen, im Centre Pompidou in Paris auszustellen, das Projekt scheiterte allerdings an den zu hohen Transportkosten.

Die Hilzinger Kunstausstellung „Ingeborg Osswald–Lüttin: Malerei“ findet vom 15. bis zum 22. Oktober im August-Dietrich-Saal in der Hauptstraße 59 in Hilzingen statt. Sie ist am Sonntag, 15., und Montag, 16. Oktober, von 10 bis 19 Uhr; am Dienstag, 17., bis Freitag, 20. Oktober, von 14 bis 18 Uhr; am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 22. Oktober, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Vernissage ist während der Kirchweih am Sonntag, 15. Oktober, um 10.30 Uhr. Die Laudatio hält Friedhelm Möhrle. Am Donnerstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, gibt es eine Führung und ein Kunstgespräch mit Beatrice Hug (Kuratorin) und Sibylle Oßwald-Floetemeyer (Tochter der Künstlerin).