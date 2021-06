München war für die vier Hilzinger eine Reise wert. „Eine Weltstadt mit Herz. Das hat sich eindrucksvoll gezeigt“, erklärt Marc Sailer. Eigentlich sollten die Stippvisiten in der Stadt, wie launige Aufenthalte in Biergärten und auf schönen Plätzen samt Rikscha-Fahrt, eher als Beiwerk des Ausflugs herhalten. Denn: Das Quartett hatte ein besonderes Reiseziel – die Allianz-Arena im Münchner Norden. Dort stieg das letzte deutsche Vorrundenspiel der Fußball-Europameisterschaft gegen Ungarn.

Die vier Hilzinger freuen sich auf dem Münchner Stachus auf das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn. | Bild: privat

Groß war die Erwartungshaltung, einen deutlichen Sieg des deutschen Teams hatten Marc Sailer, Georg Batovanja, Jochen Hoffmann und Rainer Schatz vorausgesagt. Es reichte am Ende aber gerade noch zu einem 2:2-Unentschieden und damit für den Einzug ins Achtelfinale.

„Das Spiel war für uns sehr enttäuschend“, sagt Jochen Hoffmann und erntet nickend Zustimmung seiner Kameraden. Die Kritik richtete sich vor allem gegen das verhaltene Spiel der deutschen Kicker, was sie auch Bundestrainer Jogi Löw ankreiden. Dabei hatte der früher einige Jahre in der Hilzinger Nachbargemeinde Gottmadingen gewohnt.

Sie haben den Corona-Schnelltest mit einem negativen Ergebnis bestanden: (von links) Jochen Hoffmann, Georg Batovanja und Rainer Schatz. | Bild: privat

„Trotz Unmuts der Fans fand ich es aber völlig daneben, dass etliche Zuschauer Worte in Richtung Löw riefen, die unter der Gürtellinie angesiedelt waren. Dabei gab es in München und im Stadion schöne Aktionen, die für mehr Toleranz und Vielfalt in der Öffentlichkeit warben“, betont Marc Sailer.

Das Hilzinger Quartett mit den Regenbogen-Fähnchen. | Bild: privat

Auch er und seine Kameraden nahmen die Fähnchen in Regenbogenfarben in die Hände und schwenkten sie während des Spiels. Sie wurden ihnen wie den anderen Fans im Stadion ausgehändigt als Protestaktion gegen einen Beschluss des ungarischen Parlaments, der europaweit als feindlich gegenüber bestimmten sexuellen Beziehungen bewertet wird. Der europäische Fußballverband UEFA hatte eine geplante regenbogenfarbene Beleuchtung der Allianz-Arena verboten. Es habe aber auch Hassgesänge von ungarischen Fans wegen der Aktion gegeben, berichtet Sailer. Insgesamt sei die anfängliche Euphorie in Teilen des deutschen Publikums auch angesichts des Spielverlaufs einer spürbaren Aggressivität gewichen.

„Wenigstens sind wir im Stadion im Gegensatz zu vielen anderen der 14.500 Zuschauer trocken geblieben, weil wir gut geschützte Plätze belegen konnten“, berichtet Rainer Schatz. Das Unwetter hatte die vier Freunde aber nach dem Ausstieg aus der U-Bahn beim Gang zum Stadion mit einem kräftigen Regenguss erfasst.

Ein imposanter Blick von den Rängen der Allianz-Arena auf das Spielfeld. | Bild: privat

Die vier Hilzinger loben die Organisation vor und im Stadion, die von den Corona-Schutzverordnungen geprägt waren. „Das hat alles prächtig geklappt“, sagt Georg Batovanja, der auch in Sachen EM schon optimistisch nach vorne blickt. „Die deutsche Mannschaft legt nun gegen England eine Schippe drauf“, gibt er sich fest überzeugt.

Ein Prosit auf die Fußballreise: (von links) Georg Batovanja, Marc Sailer, Rainer Schatz und Jochen Hoffmann. | Bild: privat

Mit dem Mietauto nach München und mit dem Zug heim. Vor der Abreise prosteten sich die Vier im Biergarten bei bestem Wetter nochmals zu. Es war nicht die erste gemeinsame Reise. Es soll auch nicht die letzte bleiben. „Insgesamt gab es ein tolles gemeinsames Erlebnis“, betont Rainer Schatz. Schließlich ist für ihn und seine drei Kumpels Fußball die schönste Nebensache der Welt. Dazu gehören mitunter auch Spiele der eher schlechteren Art.