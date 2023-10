Mit den großen Vorbildern durch die Lüfte fliegen und dabei bejubelt werden – ein echter Traum. Dieser Traum wurde kürzlich für einige Modellflugzeuge und Hubschrauber wahr, denn das erste internationale Modellhubschrauber-Treffen der Region fand auf dem Flugplatz in Hilzingen statt. Die Veranstaltung war eine Kooperation der Modellfluggruppe Aach/Hegau und der Segelfluggruppe Hilzingen. Dementsprechend gab es ein breitgefächertes Angebot: Von Modellhubschraubern, über Modellflugzeuge, bis hin zu echten Segelfliegern kreuzte an zwei Tagen so einiges den Himmel über dem Flugplatz. Der Schriftführer der Modellfluggruppe, Christopher Ofterdinger, sprach mit dem SÜDKURIER über das besondere Event.

Am ersten Tag waren zunächst die Modellhubschrauber an der Reihe. 500 bis 700 interessierte Besucher fanden sich nach Angaben des Vereins zusammen, um die Flugschau zu erleben. 85 Piloten mit verschiedensten Varianten der Propellerflieger gingen an den Start. Davon hatten sich zuvor knapp 60 über die Sozialen Medien angekündigt. Und das aus aller Welt: Flugkapitäne aus Brasilien und den USA waren ebenso vertreten wie aus europäischen Ländern. „Ein Pilot hat extra seinen Rückflug umgebucht, um bei der Veranstaltung dabei zu sein“, erzählt Ofterdinger. Neben den angemeldeten Teilnehmern stießen weitere Piloten aus Vereinen in der näheren Umgebung spontan dazu.

Die vielen Zuschauer warten gespannt auf den Start der Flugzeuge. | Bild: Dominik Schweigl

Der Tag fand seinen Ausklang in einer Nachtflugshow, bei der Schriftführer Ofterdinger selbst als Pilot beteiligt war. Es sei sehr herausfordernd gewesen, da die einzige Beleuchtung von wenigen Scheinwerfern und an den Modellen angebrachten LEDs kam, aber es habe sich definitiv gelohnt. Besonders lobt Ofterdinger den Sprecher, der das Publikum animiert habe, lauter zu werden und die leuchtenden Flugobjekte kräftig anzufeuern. So sei für die 300 bis 400 Zuschauer ein einzigartiges Erlebnis geschaffen worden.

Der zweite Tag konnte an den Erfolg der Vortages anknüpfen: Bis zu 2700 Zuschauer strömten auf den Flugplatz zum freien Jubiläumsfliegen, bei dem Modellflugzeuge passend zur Feier des 50-jährigen Bestehens aller Art „ein positives Resümee an den Himmel zauberten“, so Ofterdinger.

Bonbons-Regen für Kinder

Besonders Familien waren unter den Zuschauern – entsprechend viele Kinder, die sich laut Ofterdinger sehr über den Bonbon-Abwurf freuten: Das Flugzeug „Bombo Bomber“ hatte acht Kilogramm Bonbons geladen, auf die sich die Kinder stürzten, nachdem sie aus der Luft herunterregneten. Das war zur Freude der Veranstalter an diesen beiden Tagen auch der einzige Niederschlag. Ansonsten gab es perfektes Wetter mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen.

„Bombo Bomber“ lässt Bonbons für die Kinder regnen | Bild: Dominik Schweigl

Die beiden Tage gingen ohne größere Pannen vonstatten. Lediglich der Flugsimulator, der Teil des Rahmenprogramms sein sollte, konnte nicht gestartet werden. Dafür kam die eigentliche (Flug-)Veranstaltung ohne jegliche Schäden aus. Kein Flugzeug oder Helikopter ist zu Bruch gegangen, was hin und wieder durchaus vorkomme. Christopher Ofterdinger zufolge habe es das ganze Team positiv bewegt, dass alles gut ging.

Der Verein Die Modelfluggruppe Aach-Hegau besteht schon seit über 50 Jahren und ist aus dem Verein der Segelfluggruppe Singen entstanden. Der in Aach angesiedelte Verein mit einem eigenen, festen Flugplatz für Flugmodelle bis 25 Kilo ist das ganze Jahr über aktiv und gehört „zu einem der größten und aktivsten Modellflug Vereine der Region“, wie Vereinsmitglied Wolfgang Minsch erklärt.

Bestätigung erfuhren sie dann später auch über das Soziale Netzwerk Facebook: Positive Resonanz und viele Danksagungen. Auch die Zusammenarbeit der Segelfluggruppe Hilzingen und der Modellfluggruppe Aach/Hegau wurde gelobt. Aachs Schriftführer Ofterdinger spricht einen besonderen Dank an die Hilzinger Kollegen aus, die er als große Vorbilder der Modellflieger bezeichnet, „ohne die das alles in der Größe nicht möglich gewesen wäre“.

Doch für Ofterdinger war das schönste an der Veranstaltung, dass die Piloten den Zuschauern ihr Hobby näherbringen konnten und die Familien „wirklich Spaß an der Sache hatten“. Er sei zudem froh, dass allen etwas Gutes geboten werden konnte – egal, ob Vereinsmitgliedern, Freunden oder Fremden. „Ich bin am Abend sprachlos gewesen. Niemals hätte ich mit so viel positivem Feedback gerechnet. Das macht was mit einem.“

Schriftführer Christopher Ofterdinger erschöpft, aber zufrieden | Bild: Dominik Schweigl

Auf die Frage, ob es nächstes Jahr erneut ein internationales Modellflugtreffen geben soll, kann Ofterdinger noch keine klare Antwort geben. Die Erfahrungen müssten erst einmal verarbeitet und der Erfolg ausgewertet werden. Auch der große Aufwand sei ein merklicher Aspekt. Doch eines ist klar, wie er augenzwinkernd verrät: „Freunde und Publikum sind dafür, dass es jedes Jahr veranstaltet wird.“