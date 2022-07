von Ingeborg Meier

Nach längerer Pause hat sich der Gemeinderat kürzlich wieder mit der Innerortssanierung in Hilzingen befasst. Diesmal ging es um die Gestaltung des Eingangsbereichs zum Bürgerbüro. Das Gremium entschied sich für eine Lösung, die relativ wenig umbauintensiv und damit auch kostengünstiger als andere Möglichkeiten ist.

Als großer Vorteil wurde im Gremium empfunden, dass auch hier die aus dem Bürgerworkshop gewonnenen Vorgaben und Vorstellungen sehr gut integriert werden können und der barocke Charakter erhalten bleibt. Die anderen Planvarianten erschienen den Räten durch alle Fraktionen hindurch als zu dominant. Der Hauptplatz solle ja nicht hier sein, sondern westlich des Rathauses, so die Argumentation von Sigmar Schnutenhaus (FDP).

So sehen die Pläne aus

Geplant ist nun, das vorhandene Rondell zu pflastern, die Wegeanschlüsse zu asphaltieren. Die Buchs-Kugeln sollen erhalten bleiben. Ließe sich die Idee von Artur Martin Jäkle (CDU) verwirklichen, könnte auch ein komfortabler Zugang für Rollstuhlfahrer geschaffen werden – andernfalls hätten sie einen etwas längeren Weg. Geplant sind auch Sitzgelegenheiten.

Rielasingen-Worblingen Nach einer Zitterpartie im Rathaus kann der Neubau des Feuerwehrhauses bald starten Das könnte Sie auch interessieren

Alle sechs diskutierten Planvarianten waren im Vorfeld der Ratssitzung von der Gemeindeverwaltung und dem Planungsbüro faktorgrün mit der Behindertenbeauftragten Marianne Guthoff besprochen worden.

Auch steht nun der Standort für die geplante Toilettenanlage fest: Sie wird hinter dem Museum an die Schlossmauer gerückt, und begrünt, so dass sie so wenig wie möglich in das Auge fällt. Das entspreche auch der Vorstellung des Museumfördervereins, berichtete Michael Jäckle (FW) nach einem Gespräch mit dessen Vorsitzender Ursula Jäckle.

Ob eine Fassadenbegrünung machbar ist, wird jetzt die Verwaltung prüfen. Die neue Toiletten-Anlage wird innen aus Edelstahl sein, größtenteils selbstreinigend, automatisch abgeschlossen werden können und gilt als vandalensicher. Die bisherige WC-Anlage wird erst nach dem Aufstellen der neuen abgerissen werden.