von Ingeborg Meier

Im Hilzinger Steppachwiesle-Quartier kann seit einigen Tagen auf einem ganz besonderem Spielplatz getobt werden. Das zugrunde liegende Konzept heißt: Natur erleben und der Natur mit allen Sinnen nahe sein können. Wildpflanzen riechen, Wasser plätschern hören, den kleinen Steppbach als Spielbach erleben – das alles ist hier möglich. Die kindliche Entwicklung profitiert von solchen naturnahen Lernräumen in hohem Maß. Der Gemeinde Hilzingen war es 150.000 Euro wert, diesen Anreiz zur kindlichen Entwicklung geben zu können.

Der Eindruck, den der Spielplatz erweckt, lässt sich gut mit bewusst Natur belassen beschreiben – vom kleinen Hügel, auf dem im Winter Schlittenfahren erlaubt ist, bis hin zum nicht ausgemähten Bachbett und den Brennnesseln, die nicht anzufassen die Kinder ganz schnell begreifen. Genau dieser Gedanke steckt hinter dem Spielplatz mit seiner grünen Infrastruktur: Kinder sollen und können hier erleben, wie vielfältig Natur und Wasser sind. Und das auf total spannende Art: Das Gelände wurde sorgsam unter Einbeziehung von Findlingen und Geröll modelliert. Es gibt keinen gepflegten Rasen, sondern eine mittlerweile schon mehrere Jahre alte Wildblumenwiese.

Zur Sicherheit gibt es einen Pegelmesser

Der zuvor in einem Rohr fließende Steppbach wurde aufgemacht und erlaubt die ersten Erfahrungen mit Strömungen und Wasserbau-Technik. Er ist mit einem Pegelmesser versehen. Zeigt dieser eine Wassertiefe von 40 Zentimetern an, wird der Spielplatz aus Sicherheitsgründen sofort gesperrt.

Einen Sandkasten im herkömmlichen Sinn gibt es nicht. Dafür ein Gerüst, von dessen Höhe man Sand durch Rohre auf den Grund rieseln lassen oder schütten kann. Und wer sich nicht beim Balancieren konzentriert, landet im Bachbett.

Spielgeräte erinnern an das frühe Hilzingen

Zu all diesem hat die Freiraumplanerin Beate Schirmer aus Hilzingen auch noch ein Stück Heimatgeschichte gepackt: Hiltesinga heißt der Spielplatz – das ist der erste historisch gesicherte Name von Hilzingen. Die Spielgeräte präsentieren sich auf kindgerechte Weise als Schmiede aus der Keltenzeit oder eben als Bauwerksgerüst oder Verteidigungsanlage. Das Lob aus dem Mund von Bürgermeister Holger Mayer für die einfallsreiche Gestaltung wandelte Schirmer bei der Eröffnung in ein dickes Dankeschön an die Gemeindeverwaltung und den Bauhof um: Gute Ideen ließen sich nur dann umsetzen, wenn man Unterstützung finde.

„Ich bin überzeugt, dass Eltern und Kinder diesen Spielplatz lieben werden“, zeigte sich Mayer begeistert. Seine Worte wurden gleich bestätigt: „Einfach toll“, schwärmte Anna, die mit ihren beiden Brüdern Tino und Lionel zu den ersten gehörte, die sich auf dem Spielplatz einfanden.

Auch der Duchtlinger Spielplatz ist aufgewertet

Grund zur Freude haben auch die Kinder im Hilzinger Teilort Duchtlingen. Ihr Spielplatz wurde mit einem neuen Spielturm ausgestattet. Gut bespielt wird offensichtlich auch das Dreier-Turn-Reck, dessen Anschaffung der Förderverein der Peter-Thumb-Schule ermöglicht hat.

Weitere Ideen, welche Qualität eine grüne Infrastruktur, naturnahe Lern- und Spielräume für Kinder haben, lässt sich dem vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit herausgegebenen Maßnahmenprogramm der Bundesregierung für eine lebendige Stadt Masterplan Stadtnatur entnehmen. Das Programm richtet sich auch an Kommunen, Institutionen und Unternehmen sowie an jeden Einzelnen.