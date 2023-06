Werner Schellhammer, Obmann der Altersabteilungen im Kreisfeuerwehrverband, konnte nach dreijähriger Pause an die 400 ehemalige Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis in der Hegau-Halle Hilzingen begrüßen. Es war Schellhammers letzter Bericht als Obmann. Sowohl er als auch sein Stellvertreter Gebhard Brütsch standen bei der Wahl nicht mehr zur Verfügung. Stefan Kienzler, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, dankte beiden für ihr 15-jähriges Wirken und ernannte Werner Schellhammer zum Ehrenmitglied. Als Nachfolger wurden Wolfgang Veit aus Tengen und Thomas Graf aus Duchtlingen gewählt.

Gastgeber war die Feuerwehr Hilzingen. Sie präsentierte nach Grußworten, Rückblicken und Wahlen ein Unterhaltungsprogramm. Dass die Feuerwehr allzeit bereit sein muss, zeigte sich, als einige Aktive der Hilzinger Wehr während der Veranstaltung ausrücken mussten, um einen Heckenbrand zu löschen.

Alle ziehen an einem Strang

Bürgermeister Holger Mayer berichtete als Hausherr bei seinem Grußwort von den Investitionen der Gemeinde im Feuerwehrwesen: „Ich bin froh, in der Gemeinde eine schlagkräftige Truppe vor Ort zu haben und freue mich über die wunderbare Kameradschaft, nicht nur in Hilzingen, sondern im ganzen Kreis. Alle ziehen an einem Strang und können sich aufeinander verlassen.“ Den Aufbau und die Ausrüstung der Hilzinger Wehr mit ihren Strukturen erläuterte Gesamtwehrkommandant Jean-Pierre Müller. „Auch wenn die Feuerwehr teuer ist, gibt es keine günstigere Lösung als die Feuerwehr im Ehrenamt“, betonte er.

Die Happy feetz vom SV Hilzingen zeigten unter Leitung von Daniela Hug in sehr schönen Kostümen die Reise zum Mond. | Bild: Elisabeth Stauder

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Uwe Hartmann freute sich über die große Zahl von Senioren, die zum Treffen gekommen waren. „In der schnelllebigen Zeit sind die persönlichen Kontakte sehr wichtig. Diese kommen aufgrund der modernen Medien etwas zu kurz.“ Kienzler, der zuvor noch in Konstanz am Festakt zu 50 Jahre Landkreis Konstanz teilgenommen hatte, erinnerte an die Zusammenführung bei den Feuerwehren im Kreis. „Bei der Diva aus Konstanz, der Macht aus dem Hegau und den eigenen Stockachern, da war Radolfzell immer eingeklemmt“, zitierte er den Ehrenpräsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, Gerald Schäuble.

Der Kreisfeuerwehrverband umfasst 3100 aktive Feuerwehrmänner, 1000 Feuerwehr-Senioren und 920 Mitglieder in Jugendfeuerwehren. 2022 gab es an die 3400 Einsätze der Feuerwehren im Kreis Konstanz, wovon auf die Feuerwehren Konstanz und Singen 1600 Einsätze entfielen. 95 Prozent der Einsätze wurden durch Ehrenamtliche getätigt. Die nächsten Feuerwehr-Termine Der Kreisfeuerwehrtag 2023 wird vom 7. bis 9. Juli in Rielasingen-Worblingen abgehalten, die Landesverbandsversammlung mit 500 bis 600 Delegierten vom 19. bis 21. Oktober in der Stadthalle in Singen.

Nicht allzu viel konnte Obmann Werner Schellhammer über die vergangenen zwei Jahre berichten. Corona hatte viele Aktivitäten unmöglich gemacht. Er bat die Alterskameraden, die aktiven Kameraden im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen.

Musikalisch umrahmten zunächst Lukas Sartor mit der Bigband Soundblaster des Musikvereins Hilzingen das Eintreffen der Alterskameraden, bevor der Musikverein selbst unter Arpad Fodor zum Ausklang des Nachmittags aufspielte. Dazwischen sangen der Liederkranz Hilzingen und der Männerchor Riedheim unter Leitung von Vladimir Jäger bekannte Melodien, während die Happy feetz vom SV Hilzingen unter Leitung von Daniela Hug mit der Reise zum Mond und die Burggarde aus Riedheim unter Leitung von Nadja Zehringer Tänze zeigten.