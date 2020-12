von Ingeborg Meier

Dieses Weihnachtsfest wird anders, das steht außer Zweifel. Aber gerade deshalb sei es wichtig, in der Adventszeit nicht auf liebgewonnene Aktionen zu verzichten, die sich trotz Corona durchführen lassen und die eine ganze Menge Vorfreude schenken, meint Ulrike Maus. Der Organisatorin des Binninger Adventskalenders stimmen in dem Hegaudorf viele zu.

Und so darf man sich ab heute bis zum Dreikönigstag über knapp zwanzig liebe- und stimmungsvoll weihnachtlich geschmückte Fenster freuen. In Friedingen wurde das erste Adventsfenster bereits am Sonntag geöffnet.

Ohne Programm und Glühwein

Aber so, wie Weihnachten anders wird, ist auch beim Binninger Adventskalender in diesem Jahr manches anders: Die Adventsfenster waren bisher stets ein beliebter Treffpunkt weit über das Dorf hinaus. Bei der jeweiligen Öffnung waren oft mehr als hundert Gäste dabei.

Solche Menschenansammlungen sind in der aktuellen Pandemie-Zeit undenkbar – damit es dazu nicht kommt, werden die Fenster ohne Rahmenprogramm und Glühwein geöffnet. Sie können dann bis in die frühen Nachtstunden – vielleicht bei einem besinnlichen Spaziergang – bewundert werden.

Dieses Jahr keine Spendenaktion

Bei Ulrike Maus laufen die Fäden für den Binninger Adventskalender seit der ersten Stunde zusammen. Jetzt wird er zum 25. Mal durchgeführt. Was immer dabei war: Ein Sparschwein, in das man die eine oder andere Münze werfen konnte als Dankeschön für die kleinen weihnachtlichen Leckereien, mit denen die jeweiligen Besitzer der Adventsfenster ihre Gäste verwöhnten.

Denn von Anfang an stand dabei für alle Mitwirkenden der Gedanke im Vordergrund, mit dieser vorweihnachtlichen Aktion auch Gutes zu tun und anderen zu helfen. Bis zu 1600 Euro kamen stets zusammen und wurden gespendet: Anfangs für Kinderheime im Moldawien, später dann für Einrichtungen in der Region, für Sozialstationen, Schulen, Kindergärten. Diese Spendenaktion fällt dieses Jahr auch aus.

Gefreut hat sich Ulrike Maus über die erneut hohe Bereitschaft mitzumachen Knapp zwanzig Familien, der Kindergarten, die Ministranten und die Freiwillige Feuerwehr haben sich in an das Schmücken gemacht. „Wir wollen mit dieser Tradition ja Licht in die finstere Jahreszeit bringen. Und ich denke, das haben wir in diesem Jahr alle ganz besonders nötig, „ sagt die Organisatorin.

Adventsfenster in Friedingen und Arlen

In Friedingen findet die Aktion zum ersten Mal statt. Dreißig Familien und Einrichtungen haben mit viel Kreativität und Liebe die Adventsfenster gestaltet. Beleuchtet sind sie bis Weihnachten von 16.30 bis 21.30 Uhr. In Friedingen würden sich die Verantwortlichen über eine kleine Spende freuen, die Kindergarten und Grundschule zu Gute kommen wird.

Adventsfenster soll es auch in Arlen geben. „Dieses Jahr freuen wir uns wieder auf zahlreiche schöne Adventsfenster„, kündigen die Veranstalter an. Geöffnet werden die Fenster im Laufe des Tages und können bis Dreikönig bestaunt werden. Für Kinder wurde ein kleines Adventsfenster-Rätsel geplant, das ab 24. Dezember im Hof der Familie Schmid an der Lindenstraße 38 abgeholt, ausgefüllt und auch dort wieder abgegeben werden kann. Wenn alle Fragen beantwortet sind, gibt es einige Tage später eine kleine Überraschung.