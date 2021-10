von Ingeborg Meier

Die Gemeinde Hilzingen nimmt Abstand von dem Plan, Container-Unterkünfte für Geflüchtete in Hilzingen und Schlatt am Randen aufzustellen. Das beschlossen die Mitglieder in der letzten Sitzung des Gemeinderats. Seit dem Frühjahr sind die Zahlen der Personen zurückgegangen, die in der Gemeinde untergebracht werden müssen.

Außerdem habe weiterer Wohnraum gemietet werden können. Augenblicklich leben in der Gesamtgemeinde 148 Menschen in einer Anschlussunterbringung, also in gemeindeeigenen oder von der Gemeindeverwaltung angemieteten Wohnungen. Darüber hinaus stehen für weitere 26 Personen Unterkünfte zur Verfügung, die aktuell nicht benötigt werden und leer stehen.

Strafe für zu geringe Quote

In der Vergangenheit hatte Hilzingen seine diesbezügliche Quote nicht erfüllen können. Für jeden eigentlich zugewiesenen Geflüchteten, der nicht untergebracht werden konnte, war die Zahlung einer sogenannten Fehlbelegerabgabe an den Landkreis Konstanz fällig. Im Haushalt 2021 sind dafür noch 60.000 Euro veranschlagt.

Diese Abgabe wird nun nicht mehr erhoben. Trotz der gegenwärtigen freien Unterkunftsmöglichkeiten wird sich die Verwaltung weiterhin nach Wohnraum für Geflüchtete umsehen. Die Lage könnte sich schlagartig ändern und die Flüchtlingszahlen zunehmen, so Bürgermeister Holger Mayer: „Darauf sollten wir vorbereitet sein.“ Um flexibel auf mögliche Kaufangebote und unerwartete Zuzüge reagieren zu können, schlug er vor, im Haushalt 2022 vorsorglich 50.000 Euro dafür vorzusehen.

Ratsmitglied wünscht sich gerechtere Verteilung

Ratsherr Sigmar Schnutenhaus (FDP) legte Nachdruck darauf, dass man im Rahmen einer gerechteren Verteilung der Geflüchteten auf die Ortsteile nach Unterkunftsmöglichkeiten in Riedheim und Schlatt suche. In beiden Ortsteilen gibt es so gut wie keine Geflüchteten. Im kleinen Duchtlingen dagegen sind 24 Menschen untergebracht. Das sei eine Überbelegung mit entsprechenden Problemen, so Schnutenhaus.