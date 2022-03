Die Spendenwelle in die Ukraine rollt: Firmen und Unternehmen aus Singen und dem Hegau engagieren sich, es werden von privaten Personen oder Organisationen Sachspenden gesammelt und Wohnungen angeboten. Auch die Feuerwehren im Hegau haben sich etwas ausgedacht. Denn für den ukrainischen Katastrophenschutz wird neben persönlicher Schutzausrüstung auch dringend Löschgerät und Verbandsmaterial benötigt. „Jetzt ist unbürokratisches Handeln angesagt, damit die Hilfe zügig ankommt“, sagt Hilzinges Bürgermeister Holger Mayer. Zusammen mit Feuerwehrgerätewart Peter Graf und dem stellvertretenden Kommandanten Markus Eder hat er ein Hilfspaket aus dem Hegau für die Einsatzkräfte in der Ukraine geschnürt.

Singen Wohnzimmer wird zu Spendenlager: Wie Singener in der Ukraine helfen wollen Das könnte Sie auch interessieren

Laut Bürgermeister Holger Mayer sei schnell eine Liste von Gerätschaften zusammengestellt worden, die durch Ersatzbeschaffungen in den vergangenen Jahren aus alten Fahrzeugen ausgemustert worden seien. Das Hilfspaket der Hilzinger Feuerwehr umfasst unter anderem 45 Feuerwehrschläuche, sechs Feuerwehrhalteleinen, fünf Mehrzweckstrahlrohre. „Die Sachen sind alle in gutem Zustand, nach Vorschriften geprüft und ausnahmslos voll einsatzfähig“, betont Graf.

Geräte sind schon am Wochenende in der Ukraine

Die Abwicklung der Spendenaktion erfolgt durch die Feuerwehr aus Fellbach nahe Stuttgart, wohin die Gerätschaften aus Hilzingen gefahren werden. Die Stadt Fellbach stelle hierzu Personal und Lagerräume zur Verfügung. Die Materialien sind indes schon auf dem Weg nach Fellbach. Den Transport bis zur ukrainischen Grenze übernehme die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Am Wochenende sollen die Gräte in der Ukraine antreffen.

Ukraine-Krieg Nach dem Angriff herrscht blanke Not in der Ukraine – Ein Stuttgarter hilft vor Ort Das könnte Sie auch interessieren

Laut dem Hilzinger Rathauschef haben sich weitere Feuerwehren aus dem Hegau an der Aktion beteiligt. „Es ist ein schönes Zeichen, dass hier alle Menschen an einem Strang gezogen und schnell geholfen haben. Die Menschen in der Ukraine brauchen diese Hilfe auch dringend“, so Mayer weiter.