von Ingeborg Meier

Vor 77 Jahren hat der Zweite Weltkrieg ein Ende gefunden. Die Menschen in Deutschland leben seither im Frieden. Es gibt aber eine Generation, die es noch anders erlebt hat: Die Kinder, die im Dritten Reich geboren wurden und aufgewachsen sind. Heute sind sie Senioren. Einige von ihnen fanden sich als wichtige Zeitzeugen bereit, mit den SÜDKURIER-Lesern ihre Erinnerungen an die Kriegsjahre zu teilen.

Hilzingen Reihe „Kriegskinder“: Beschuss und Bombardierungen gehörten ganz selbstverständlich zu seinem Leben Das könnte Sie auch interessieren

Einer dieser Zeitzeugen ist der 1940 geborene Heinz Schnieber. Er lebte mit seiner Familie bis 1945 im polnischen Krepnica, dem damaligen niederschlesischen Kromnitz. Er erinnert sich noch genau, dass es plötzlich hieß: „Die Russen kommen. Wir müssen fort.“

Aus den Erzählungen seiner Familie weiß er, dass dies am 9. Februar 1945 war. Es war wohl der aller letzte Augenblick für die Familie, um die Heimat noch wohlbehalten verlassen zu können. In den Folgetagen bekam das Elternhaus Treffer ab. 2005 besuchte Schnieber Krepnica. Da sah er noch deutlich die Einschläge von Panzerfäusten im Gebäude

Der kleine Stofffuchs muss da bleiben

Sein Vater war zu diesem Zeitpunkt Soldat im bereits größtenteils eingekesselten Königsberg. Die Mutter stand mit fünf ihrer sechs Kinder alleine da. Der 15-jährige Bruder Günther befand sich gerade auf dem Bauernhof der Großeltern. Er machte sich ungefähr zur gleichen Zeit im Pferdegespann mit seiner kranken Großmutter, einer Tante und Cousin und Cousine auf die Flucht Richtung Westen.

Seine Mutter habe an diesem 9. Februar das Wichtigste in eine Reisetruhe gepackt, erzählt Schnieber. Er, der kleine Heinz, sei furchtbar enttäuscht gewesen, dass sein Lieblingsspielzeug – ein ausgestopfter Fuchs – dort keinen Platz mehr fand. Die Mutter trug ihn, die älteren Geschwister die Truhe. Die Familie erreichte dann in der nächstgelegenen Stadt den letzten Zug, der dort abfuhr.

Immer auf der Flucht vor den Bomben

Eine Zwischenstation sei Meißen gewesen. Im Luftschutzkeller erlebte Heinz in der Nacht des 13. Februars die Überflüge der britischen Bomberstaffeln, die in diesen Tagen Dresden in Schutt und Asche legten. Knapp 25.000 Menschen starben. Seine Geschwister hätten oft erzählt, dass sie viele brandgeschwärzte Leichen die Elbe hätten herabtreiben sehen, so Schnieber.

Hilzingen Senioren erzählen von Kriegskindheit: Peter-Thumb-Schule Hilzingen und Seniorenrat kooperieren Das könnte Sie auch interessieren

Was er selbst nie vergessen habe, sei seine Angst gewesen, sagt der Hilzinger. Noch heute könne er keine Sirenen hören, ohne Panik zu fühlen. Seine Mutter habe in dieser Nacht laut der Erzählungen seiner Geschwister einen Nervenzusammenbruch erlitten.

Die Familie traf in Meißen in den nächsten Tagen auch auf den Flüchtlingszug von Bruder Günther. Sie schloss sich ihm jedoch nicht an, sondern gelangte schlussendlich mit dem Zug nach Oberfranken. Günther führte den Treck in die Gegend von Hof. Die Mutter und die Kinder fanden im Landkreis Lichtenfels eine neue Heimat. Sein aus der russischen Kriegsgefangenschaft geflohener Vater kam 1946 zu ihnen.