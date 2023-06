„Es ist heute ein einzigartiger Tag für den Ortsteil Schlatt am Randen und die Feuerwehr“, ließ Bürgermeister Holger Mayer die Gäste bei der Einweihung des Feuerwehrgerätehauses in Schlatt wissen. Man stehe hier in dem mit Abstand größten Hochbauprojekt seit der Eingemeindung vor über 50 Jahren. Stolz sei er auch, dass in das neue Gebäude auch gleich noch ein neues Fahrzeug einziehen könne. „Es ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Feuerwehrbedarfsplanung erreicht und die Investitionen sind ein klares Bekenntnis zur Förderung der Feuerwehrstrukturen in der Gemeinde, was dem Schutz der Bevölkerung dient“, führte Mayer aus.

Große Investition im kleinen Ortsteil Das neue Feuerwehrgerätehaus umfasst zwei Stellplätze, einen Besprechungsraum, Küche, Büro, sanitäre Anlagen und Lagerräume. Der Umkleideraum ist für 30 Aktive ausgelegt. Der umbaute Raum umfasst 1815 Kubikmeter, die gesamte Nutzfläche liegt bei 450 Quadratmetern, wovon 160 Quadratmeter Lagerräume im Untergeschoss sind. Insgesamt 1,225 Millionen Euro wurden einschließlich Grunderwerb investiert. Zuschüsse werden vom Feuerwehrverband in Höhe von 60.000 Euro sowie für die Ausführung als Effizienzgebäude in Höhe von 152.735 Euro eingeplant. Das neue Feuerwehrfahrzeug TSF-W kostet 180.000 Euro, der Feuerwehr-Zuschuss beläuft sich hier auf 52.000 Euro. (sta)

Im Beisein vieler Ehrengäste, darunter der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (CDU), die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger (Grüne), Kreisbrandmeister Andreas Egger, Kreisfeuerwehrverbands-Chef Stefan Kienzler und Ehrenbürger Franz Moser, gab es für Architekt Joachim Binder viel Lob und ein großes Dankeschön: „Er hat das Projekt trotz schwierigster Bedingungen im Bausektor im Zeit- und Kostenrahmen gehalten“. Vielen hatte Mayer noch zu danken, insbesondere der Feuerwehrabteilung Schlatt und deren Kommandanten Peter Jäckle, der mit viel Herzblut die Bauphase begleitet habe.

Den Schlüssel in Form eines Zopfes übergaben Bürgermeister Holger Mayer und Gesamtwehrkommandant Jean-Pierre Müller an Abteilungskommandant Peter Jäckle (von links). | Bild: Elisabeth Stauder

Gesamtwehrkommandant Jean-Pierre Müller erinnerte an die richtungsweisende Entscheidung des Gemeinderates alle Abteilungswehren zu erhalten, was für die Gemeinde allerdings eine finanzielle Herausforderung sei. „Was wir in Schlatt mit neuem Feuerwehrhaus, neuem Löschfahrzeug und engagierter Mannschaft nun haben, kann man sich als Kommandant nur wünschen“, schloss Müller seine Ausführungen.

Einblicke in die nicht mehr zeitgemäßen Zustände der letzten Jahre bei der Schlatter Wehr gewährte Abteilungskommandant Peter Jäckle: „Es wurde von den Aktiven mitgetragen, denn Helfen und Retten war wichtiger als ein neues Fahrzeug oder ein beheizter Aufenthaltsraum.“ Für Jäckle ist nun der Grundstein für eine hoffentlich gute Zukunft der Schlatter Feuerwehr mit dem ein oder anderen neuen Gesicht gelegt. „Der Spruch, ihr habt nichts, zieht nicht mehr“, so Jäckle.

Den ganzen Nachmittag war der Festplatz vor dem Gerätehaus gut gefüllt. | Bild: Elisabeth Stauder

Andreas Jung und Dorothea Wehinger betonten in ihren Grußworten, wie wichtig das hohe ehrenamtliche Engagement gerade bei der Feuerwehr sei, dass es richtig sei, auch in den Ortsteilen zu investieren und dass von der Landesförderung im Feuerwehrwesen mit 70 Millionen Euro in 2022 alleine 42,3 Millionen Euro für Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser ausgegeben wurden.

Einweihung wird zum Dorffest

Für Kreisbrandmeister Andreas Egger ist das neue Gerätehaus und das neue Fahrzeug ein klares Bekenntnis zur Abteilung Schlatt am Randen. Bis auf das Fehlen einer Jugendfeuerwehr sei im Feuerwehrwesen in Hilzingen „alles gut“.

Ein Blick aus der Fahrzeughalle nach draußen zum neuen Feuerwehrfahrzeug. | Bild: Elisabeth Stauder

Aus dem benachbarten Thayngen war stellvertretend für den Gemeindepräsidenten Christoph Maier gekommen und überreichte Peter Jäckle einen Schweizer Hydrantenschlüssel. „Dieser darf in eurem neuen Fahrzeug nicht fehlen“, verkündete er schmunzelnd.

Nach einer passenden Lesung und einer auf den Dienst in der Feuerwehr abgestimmten Predigt wurde das Feuerwehrgerätehaus und das Feuerwehrfahrzeug eingeweiht und gesegnet (von links): Pfarrer Thorsten Gompper, Pfarrer Michael Weber, Ministrant Felix Jäckle. | Bild: Elisabeth Stauder

Die Segnung des Gerätehauses und des Fahrzeuges erfolgte durch die beiden Pfarrer Thorsten Gompper und Michael Weber im Rahmen eines kurzen Wortgottesdienstes. Dabei stand im Mittelpunkt der Predigt von Michael Weber das Bibelzitat „Einer trage der anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Jesu Christi erfüllen“. Dieses Lastentragen für andere würden die Feuerwehrleute in besonderer Weise leben, führte Weber aus und nannte hierzu viele Beispiele. Umrahmt wurde der Festakt musikalisch von den Feuerwehrmännern selbst mit Unterstützung weiterer Musiker aus dem Schlatter Musikverein unter Leitung von Erwin Gebhart.

Bereits beim Festakt waren die Plätze unter den Sonnenschirmen vor dem Gerätehaus belegt und den ganzen Nachmittag über herrschte reger Betrieb. Die Kinder hatten Spaß und Unterhaltung bei der Feier-Brigade, dem Spielmobil aus Singen, und die Schlange bei der Drehleiter der Feuerwehrwehr Rielasingen, um sich Schlatt von oben an zu schauen, war lang. Für die musikalische Unterhaltung sorgte am Nachmittag der Musikverein Kommingen unter Leitung von Richard Sauter. „Ein rundum gelungenes Fest“ war das Resümee eines strahlenden Abteilungskommandanten Peter Jäckle am Abend.