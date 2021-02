von Ingeborg Meier

Die Vorfreude auf die neuen Bauplätze in Weiterdingen und Schlatt am Randen steigt. Wie die Gemeindeverwaltung Hilzingen mitteilt, wurde in der Sitzung des Technischen und Umweltausschusses intensiv über die beiden Bebauungspläne „Schwärzengarten II“ in Weiterdingen und „Kirchhofäcker, 1. Änderung“ in Schlatt am Randen beraten.

Andreas Wieser vom gleichnamigen Architekturbüro und die Freiraumplanerin Beate Schirmer stellten dem Gremium die Planentwürfe vor und erläuterten die wichtigsten Eckpunkte.

Großer Wohnraumbedarf

Durch diese Baulandentwicklung kommt die Gemeinde Hilzingen dem großen Wohnraumbedarf – auch in den Ortsteilen – nach. Ziel der Bebauungspläne ist es, angrenzend an die bestehende Bebauung qualitativ hochwertige Wohngebiete zu schaffen, die der großen Nachfrage nach Bauplätzen für junge Familien gerecht werden.

Im rund zwei Hektar großen Plangebiet in Weiterdingen werden etwa fünfunddreißig Bauplätze entstehen, die die Eigenentwicklung des Ortsteils fördern. Bürgermeister Holger Mayer freut sich mit den Weiterdinger Bürgern: „Diese Erweiterung des bestehenden Neubaugebiets war ein langersehnter Wunsch. Wir haben unter Hochdruck daran gearbeitet, den Bebauungsplan zügig auf den Weg zu bringen.“

Auch der Bebauungsplan in Schlatt am Randen befindet sich auf der Zielgeraden. Insgesamt werden in diesem Plangebiet sechs Bauplätze entstehen, die die Nachfrage nach Bauplätzen in diesem Ortsteil für die nächsten Jahre decken.

Lob für gute Zusammenarbeit

Der Gemeindechef lobt in diesem Zusammenhang die gute und intensive Zusammenarbeit mit den Ortschaftsräten. „Wir haben einige Runden mit den Ortsvorstehern und den Ortschaftsräten gedreht und detailliert mit dem Planer an den Entwürfen gearbeitet.“

Beide Bebauungspläne wurden vom Technischen und Umweltausschuss einstimmig angenommen und gebilligt. Nun können alle weiteren Schritte vorbereitet und die Erschließungen ausgeschrieben werden.