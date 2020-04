von Ingeborg Meier

Die erste öffentliche Ausschusssitzung in Corona-Zeiten fand in der Hegauhalle statt. Denn dort bestand die Möglichkeit, die Sitzung so zu gestalten, dass sowohl in den Zuschauerreihen als auch am Ratstisch die vorgeschriebenen Mindestabstände eingehalten werden konnten.

Auch die Gemeinderatssitzung am Dienstag, in deren Rahmen Hilzingens neuer Bürgermeister Holger Mayer vereidigt und verpflichtet wird, wird in der Hegauhalle durchgeführt. Um dieses Ereignis mit zu verfolgen, muss man voraussichtlich die eigene Wohnung nicht verlassen. Im Augenblick wird geprüft, ob die Sitzung per Livestream oder Podcast übertragen werden kann.

Viele Zuschauer bei Ausschusssitzung

Rund zwanzig interessierte Bürger fanden sich zur Sitzung des Technischen und Umweltausschusses ein. Die für eine Ausschusssitzung große Zuschauerzahl war sicherlich auch der Neugier auf die Sitzungsführung von Bürgermeister Mayer geschuldet, für den dies sein erster offizieller Auftritt in der Öffentlichkeit war.

Darüber hinaus galt es aber auch, Bauvoranfragen und –anträge von öffentlichem Interesse zu behandeln. So beschäftigt Weiterdingen das Vorhaben einer holzverarbeitenden Firma, recht zentral ein neues Betriebsgebäude zu errichten, so sehr, dass ein Bürger dies Ortsteils sogar bei der Behandlung dieser Voranfrage regelrecht handgreiflich gegenüber einem Nachbarn wurde.

Hilzingen Eine Party trotz Corona mit 25.000 Euro Bußgeld? Die gab es nicht. Doch Verstöße kommen laufend vor Das könnte Sie auch interessieren

Letzterer hatte die von den Anwohnern befürchtete Lärmbelästigung nochmals thematisiert. Ein Lärmschutzgutachten bescheinigt dem Projekt laut Landratsamt Unbedenklichkeit. Das anfangs sehr abschlägig argumentierende Gremium erteilte dann auch nach der Vorstellung des geplanten Projekts und der dortigen Arbeitsabläufe durch den Bauherrn doch sein Einvernehmen.

Firma Impotron darf Bauen

Positiv beschieden wurde trotz notwendiger Befreiungen von den Vorgaben des Bebauungsplans auch die Erweiterungsplanung der Firma Impotron. Der so ziemlich größte Arbeitgeber in Hilzingen will hier ein weiteres Betriebsgebäude und mit Solarpaneelen überdachte Stellplätze errichten.