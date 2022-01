von Ingeborg Meier

In der Gesamtgemeinde Hilzingen wird demnächst geblitzt: Der Rat hat beschlossen, drei Monate lang ein mobiles Radargerät einzusetzen. An jeweils einem Tag pro Monat soll damit die Geschwindigkeit der Fahrzeuge an wechselnden Standorten gemessen werden. Einige Räte befürchteten, dass die Bürger das als Vorwand für einen Griff in ihre Taschen missverstehen könnten.

Der Anlass für die Maßnahme ist laut Bürgermeister Holger Mayer jedoch gegeben: Die Beschwerden über Geschwindigkeitsübertretungen innerhalb des Gemeindegebiets mehrten sich. Nach der vierteljährlichen Testphase will der Gemeinderat entscheiden, ob die Geschwindigkeitsüberwachung weitergeführt werden soll.