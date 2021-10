von Ingeborg Meier

Online–Unterricht über weite Strecken der vergangenen eineinhalb Jahre, Kurzarbeit für die 29 Lehrer: Die Corona-Pandemie hat die Jugendmusikschule Westlicher Hegau (JMS) vor enorme Herausforderungen gestellt.

„Ich bin stolz darauf, dass wir diese schwierige Zeit nicht nur geschafft haben, sondern dass wir Hand in Hand durchmarschiert sind“, zog Arpad Fodor auf der Hauptversammlung das Fazit. Anfangs habe er und sein Lehrer-Team Blut geschwitzt, dann sei man aber immer professioneller geworden, so der Schulleiter.

Corona-Regeln in der Musikschule Diese Bedingungen bringt die aktuelle Corona-Verordnung für die Schüler der Jugendmusikschule Westlicher Hegau: Für die Räumlichkeiten gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Kinder unter sechs Jahren, und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, müssen keinen Testnachweis erbringen. Gleiches gilt für Musikschüler, die zugleich Schüler einer öffentlichen Schule oder Schule in freier Trägerschaft sind, da sie ohnehin regelmäßig getestet werden. In den Schulgängen und Treppenhäusern gilt Maskenpflicht. Weitere Informationen über die Jugendmusikschule gibt es hier

Sein Dank galt dabei auch in hohem Maß den Trägerkommunen Gailingen, Gottmadingen, Hilzingen und Rielasingen–Worblingen, die gerade ihre Vereinbarungen mit der JMS wieder erneuert und die Schule in der Krise unterstützt haben, wo immer es ging. Fodor erwähnte die Einrichtung eines Ton-Studios in der Worblinger Hardbergschule, ohne die der Online-Unterricht nicht hätte stattfinden können.

Erfolgreich bei Jugend musiziert

Trotz der völlig anderen Unterrichtsbedingungen haben sich eine ganze Reihe von Schülern wieder beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert und Preise gewonnen. Darüber hinaus wurden auch Jungmusiker-Leistungsabzeichen erworben : Es gebe unter anderen vier „Gold-Jungs, drei junge Bläser und ein Schlagzeuger“ , berichtete Arpad Fodor.

Arpad Fodor, Leiter der Jugendmusikschule Westlicher Hegau. | Bild: Ingeborg Meier

Der erste Vorsitzende Franz Moser wertete die Erfolge als Beweis für das pädagogische Können und das Engagement der Lehrer. Die JMS habe diese schwierige Zeit recht gut überstanden. Möglich gewesen sei dies nur durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten bis hin zum gerade neu gewählten Betriebsrat. „Und was mich besonders freut: Die Eltern sind uns treu geblieben.“ Nur wenige Schüler seien abgemeldet worden, so Moser. Die finanziellen Verhältnisse schilderte er als auch zum jetzigen Zeitpunkt geordnet. Man habe schnell reagiert zum frühest möglichen Zeitpunkt die Corona-Soforthilfen und das Kurzarbeitergeld beantragt.

Franz Moser ist erneut Vorsitzender

Bei den anstehenden Wahlen stellte sich Franz Moser, der seit 32 Jahren an der Spitze der Musikschule steht, ein weiteres Mal für dieses Amt zur Verfügung. Sein Stellvertreter ist nun Hilzingens Bürgermeister Holger Mayer. In den Vorstand einziehen wird nach seiner Bestätigung durch den Gemeinderat als weiterer Vertreter Michael Jäckle – Gemeinderat und Vorsitzender des Musikvereins Hilzingen.

Dass die Musikvereine die Jugendmusikschule schon lange nicht mehr als Konkurrenz empfinden, sondern ganz im Gegenteil stark auf sie setzen, zeigten auch die anerkennenden Grußworte der Vorsitzenden des MV Worblingen, Michaela Bär. „Ihr macht das hervorragend“, meinte sie im Namen aller Musikvereine der Trägergemeinden und bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit.

Für die Spitze des Fördervereins der JMS erbrachten die Neuwahlen einen Wechsel. Sabine Weber stellte sich nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung. Förderverein-Chef ist nun Dominik Klingert, der frühere stellvertretende Schulleiter Hermann Gruber wurde zu seinem Stellvertreter gewählt.