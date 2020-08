von Ingeborg Meier

Im Alltagsleben hat Marianne Schätzle null Ähnlichkeit mit der Kanzlerin. Wenn die Hilzingerin dann aber mit Perücke und Kanzlerinnen-Mimik auf der Bühne steht, ist sie ein super Angela-Merkel-Double. Und das seit nunmehr 22 Jahren.

Zwar ist Angela II schon lange nur noch ein Teil ihrer jeweiligen Comedy-Programme. Aber was damals, als Merkel noch Umweltministerin war, als Versuchsballon in der Hilzinger Fasnacht losgelassen wurde, hat Schätzle schnell einen beachtlichen Bekanntheitsgrad eingebracht.

TV-Auftritte, Kino-Engagements – und dann kam Corona

Zwischenzeitlich unterhält sie ihr Publikum in ganz Deutschland, hatte Fernsehauftritte im BR, SWR und MDR und wird auch im benachbarten Ausland gebucht. Sie hat in Kinofilmen mitgespielt und mit Youtoube Stars Videoclips gedreht. Über zu wenig Beschäftigung konnte sich die Hilzingerin nicht beklagen – bis Corona kam und alle Auftritte und Engagements wegfielen.

Anfangs habe sie es sogar genossen, so viel Zeit zur Verfügung zu haben, so Marianne Schätzle. „Aber dann war es beängstigend, und ich hab mir überlegt, wie es weitergehen könnte“, so die Comedian, die es wichtig findet, gerade auch jetzt in der Pandemie die Leute zum Lachen zu bringen.

Gerade auch in der Pandemie tut Humor gut

Ihre vorläufige Lösung: Sie stellt Video-Clips auf Facebook und Youtube ein, die sich mit Aktuellem beschäftigen – angefangen vom Landesvater und der Gender-Sprache, über einen Besen als Abstandshalter beim Einkaufen bis hin zu einer Kanzlerin, die sich mit ungewohnter Eitelkeit auf den Besuch bei Macron vorbereitet.

Und Schätzle stellt fest, dass das den Leuten gefällt. Bis zu 8000 Klicks bekommen die Videos. „So viele Menschen kann ich auf der Bühne gar nicht erreichen“, zieht sie ein positives Resümee. Es sei schön zu wissen, dass die Leute so auch ihren Spaß haben. Aber die direkte und prompte Publikumsreaktion, die fehle ihr schon.

Auf die Lacher aus dem Zuschauerraum wird Marianne Schätzle nicht mehr lange verzichten müssen – zumindest falls das Wetter mitspielt. Sie bricht gerade zu ihren ersten Open-air-Veranstaltungen auf.