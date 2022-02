von Elisabeth Stauder

Während in vielen Dörfern Narrenvereine die örtliche Fasnacht gestalten, ist dies in Binningen eine Guggenmusik, die Hudupfenbänd. Um das närrische Leben in Binningen wieder attraktiver zu machen, beschlossen sieben Binninger im Januar 1978, eine Musikgruppe zu gründen, die nur über die Fasnachtszeit aktiv ist.

Als Abteilung des SV Binningen gestaltet sie seither die Binninger Fasnacht. „Wir waren bis 2009 für alles zuständig wie etwa für den Ablauf des Schmotzige Dunschtig, für die Kinderfasnet und die Fasnachtsverbrennung mit Trauerumzug,“ erinnert sich Oberhudupf Ralf Schuhwerk. Das ist eine ganze Menge zu organisieren.

Hilfe gibt es schnell

Ab der Fasnacht 2010 bekam die Hudupfenbänd dann Unterstützung. Denn damals hatte ein regionaler Holzbetrieb geschlossen. Dadurch fehlten den Hudupfen Fahrzeuge, mit denen sie hätten einen Narrenbaum transportieren können.

Das Narrenbaumstellen, ein zentrales Element der Fasnacht, geriet in Gefahr. Spontan fanden sich junge Männer zusammen, die alles rund um den Narrenbaum übernehmen wollten. Die „Bommseckel“ waren geboren.

Zu großer Gruppe gewachsen

Diese ließen es sich nicht nehmen, passend zu ihrem Gründungsjahr 2009 beim erstem Mal einen 20,09 Meter hohen Baum zu stellen. „Heute besteht die Gruppe aus 40 Mitglieder,“ weiß ihr Chef Stefan Rill.

Die Bommseckel kümmern sich inzwischen nicht nur um den Narrenbaum, sie tragen auch zum Programm des Bunten Abends bei. Für diesen ist der SV Binningen zuständig und „alle, die Lust und Laune haben, können mitmachen“, sagt der Vorsitzende des SV Reiner Rösch.

Zum Bunten Abend drehen Bommseckel einen Film

Bereits bei der Fasnachtsverbrennung wird das Motto für die kommende Fasnacht verkündet. Somit sind das Bühnenbild, viele Kostüme und mancher Beitrag des Programms am Samstagabend darauf abgestimmt. Die Bommseckel beteiligen sich seit 2013 mit einem Film, der vier Wochen vorher gedreht wird.

„Viele unserer Männer wollen nicht live auf der Bühne stehen, aber in einem Film wirken sie mit. Im letzten Jahr ohne Bunten Abend haben wir den Film dann online gestellt. Auch dieses Jahr wird es so sein,“ so Rill.

Lang gehegte Traditionen

Ralf Schuhwerk verweist auf einen weiteren Programmpunkt: die Verleihung des Pechvogels. Damit wird derjenige ausgezeichnet, „der sich die meisten Schnitzer während des Jahres erlaubt hat. Der Pechvogel darf dann zum Pechvogelfest einladen.“

Alle zwei Jahre am Fasnachtsmontag sind die Hudupfen Gastgeber für die Narren aus Riedheim, Schlatt sowie die Guggeleshexen aus Hilzingen. Im Wechsel mit Riedheim findet ein Umzug statt. Anschließend gibt es Programm in der Halle.

Der Hintergrund: „Die Hudupfen haben 1983 den Fanfarenzug Castellaner mit einem Umzug durch Riedheim überrascht. Das war der Grundstock für den seitdem stattfindenden Umzug am Montag,“ weiß Schuhwerk.