Hilzingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Detail-Ergebnisse Landtagswahl für Hilzingen und Ortsteile: Der grüne Erfolg verteilt sich auf die ganze Fläche, die AfD klopft mancherorts für Rang drei an

Grün als erste Wahl: So haben die Wähler im Kernort Hilzingen, aber auch in all den kleineren Teilorten entschieden. Nur in Duchtlingen ist die CDU gleichauf. Die FDP hat einige ausgeprägte Hochburgen, und die AfD punktet vor allem in Weiterdingen und Riedheim und im Kernort.