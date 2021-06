Der Sattelauflieger eines Lastwagens ist am Freitag gegen 15.20 Uhr auf dem Weg von Welschingen nach Binningen umgekippt. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und musste ins Klinikum eingeliefert werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, sorgte der Unfall bis in die Abendstunden für eine Vollsperrung der Kreisstraße 6126. Denn der Sattelauflieger, der mit Lebensmitteln beladen war, musste mit einem Kran geborgen werden. Auch die Feuerwehren aus Singen und Hilzingen waren im Einsatz, wie es im Polizeibericht heißt: Es mussten auslaufende Betriebsstoffe gesichert werden, damit diese nicht in die Umwelt gelangten.

Der Unfall geschah, nachdem der Lastwagen im Bereich der Abzweigung nach Weil in einer Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen kam. Hierbei sei er umgekippt.