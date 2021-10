von Holle Rauser

Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter. Die Freibäder in der Region haben inzwischen alle ihre Tore geschlossen und werden für die Winterruhe vorbereitet. Im August wurde Zwischenbilanz gezogen: Der nasse Sommer hat die Besucherzahlen ausgebremst. Nachdem der September noch einige Sonnentage brachte, hat der SÜDKURIER noch einmal die Bilanz der Hegauer Freibädern abgefragt.

In Engen wurde die Badesaison nach gut drei Monaten am 13. September beendet. Gezählt wurden laut Hauptamtsleiter Jochen Hock 25.474 Besucher. Das zeigt: Es zog in den vergangenen Wochen noch viele Besucher ins Bad: 17.000 waren es nämlich bis Mitte August. In den Jahren bis 2019 – mit Saisonstart im Mai – seien es bis zu 60.000 Badegäste gewesen.

Im Singener Aachbad seien von Mai bis zum Saisonende am 12. September 34.500 Besucher gekommen, etwa so viele wie 2020. Mehr als doppelt so viele Badegäste seien es in normalen Jahren. Der Steißlinger See wurde nach Auskunft der Verwaltung in diesem Jahr bis zum 19. September von 43.776 Besuchern genutzt. Diese Zahl sei 2020 bereits Mitte August erreicht worden, obwohl die Saison in diesem Jahr früher startete. Im vergangenen Jahr waren es rund 61.400 Badende.

Ebenfalls bis zum 19. September war das Naturbad Rielasingen-Worblingen geöffnet. Vom Saisonstart am 20. Juni bis zum Ende zählte man rund 8400 Badegäste. Zwei Drittel davon (5500) seien bis Mitte August gekommen. „Im Vergleich zu einer Nicht-Corona-Saison mit 25.000 bis 30.000 Gästen war es somit ein deutlicher Einschnitt“, so Burkhard Schmallenbach vom Bauamt.

Im Hilzinger Freibad konnte man seit August einen ordentlichen Zuwachs verzeichnen. Bis zum 19. September seien 31.740 Besucher gekommen. Bis Mitte August hätten rund 21.000 Gäste das Freibad aufgesucht. Letztes Jahr waren es rund 25.400. Unter normalen Bedingungen rechnet man dort mit bis zu 60.000 Badegästen. „Wir haben das Beste daraus gemacht“, so Markus Weber von der Gemeindeverwaltung.