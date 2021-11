Im Hilzinger Rathaus blickt man mit Sorge auf die Inzidenzzahlen der vergangenen sieben Tage: 40 Menschen haben sich in der Hegau-Gemeinde in diesem Zeitraum mit dem Corona-Virus infiziert. Der aktuelle Inzidenzwert in Hilzingen liegt bei 453,3 (Stand: 10. November). Nur Allensbach (516,6) und Aach (475,4) haben am Mittwoch höhere Inzidenzwerte.

Kein Corona-Massenausbruch in Hilzingen

„Die Corona-Entwicklung ist bei uns im Moment sehr diffus“, sagt Bürgermeister Holger Mayer. Die Zahlen seien nicht auf einen Hotspot in einer Familie, einem Verein oder in der Schule oder dem Kindergarten zurückzuführen. Vielmehr seien die Corona-Fälle auf einzelne Familien und auf alle Ortsteile verteilt. „Wir finden keine Verbindungen“, versichert Mayer. Ein positives Zeichen sei für ihn, dass die Zuwächse an Erkrankungen in den letzten Tagen stagniert habe. „Wir verzeichnen nur noch einstellige Zahlen“, sagt der Hilzinger Rathauschef. Dennoch beobachte man den Anstieg der Corona-Fälle im Rathaus mit Besorgnis.

Aus diesem Grund tage auch der kommunale Krisenstab der Hegau-Gemeinde wieder regelmäßig. Und das Gremium habe bereits eine erste Entscheidung getroffen: Der Hilzinger Weihnachtsmarkt am 12. Dezember wurde abgesagt. „Das ist eine Reaktion auf die jetzigen Zahlen“, so Mayer. Seiner Einschätzung nach sei es ein völlig falsches Signal und absolut unverantwortlich, wenn man aktuell eine solche Veranstaltung mit großem Publikumsinteresse durchführe. Auch weitere Veranstaltungen, die die Gemeinde in Innenräumen organisiere, seien bis auf weiteres verschoben worden – etwa die nun anstehende Versammlung der Jagdgenossenschaft.

Wie ernst die Lage zu sein scheint, wird auch an dieser Überlegung deutlich: Laut Holger Mayer denke die Gemeinde darüber nach, wieder eigene Testmöglichkeiten für Bürger anzubieten. „Wenn sich die Infektionszahlen etwa jeden Tag wieder verdoppeln, dann werden wir reagieren“, so Mayer. Aber derzeit sehe es eher danach aus, dass sich die Zahlen in Hilzingen wieder beruhigen.