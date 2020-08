von Ingeborg Meier

Vielleicht schmeckte die zur Mitgliederversammlung des Fördervereins Erhaltung der Burgruine Hohenkrähen obligatorische Grillwurst trotz der notwendigen Einhaltung der Corona-Verordnungen noch ein bisschen leckerer als in anderen Jahren – schließlich kann der Verein 2020 auf eine erfolgreiche zehnjährige Geschichte zurückblicken.

Der Anlass für die Gründung war ein Bergsturz im Jahr 2007/2008. Er verschüttete den Wanderweg und machte so den Aufstieg zu Burg und Gipfel unzugänglich. Die Wieder-Instandsetzung erforderte einen beträchtlichen finanziellen Aufwand. Da kam der damalige Hilzinger Bürgermeister Franz Moser auf die Idee, dafür einen Förderverein in das Leben zu rufen und die Pfadfinderschaft Graue Reiter, die ihren Sitz im Vorhof der Burg Hohenkrähen hat, für die Wegesicherung zu gewinnen. So konnte dank großzügiger Spenden recht zügig der Wanderweg auf den markanten Vulkan-Kegel wieder hergerichtet werden. Eine Vielzahl von Wanderern steigt seitdem zur Burg auf und genießt das wunderschöne Panorama und die tolle Atmosphäre.

Coronabedingt war der schmale Wanderweg eine Zeitlang gesperrt. Seit der Öffnung wird der Hohenkrähen nun laut der Berichte auf der Mitgliederversammlung regelrecht überrannt. Dass der Verein sehr gut funktioniert ist sicherlich der Konstanz im Führungsteam mit zu verdanken. Zur diesjährigen Hauptversammlung gab es nun personelle Veränderungen. An neue Gesichter muss man sich deshalb allerdings nicht gewöhnen. Aber der erste Vorsitzende Martin Schneble wollte nach einem Jahrzehnt an der Spitze in das zweite Glied zurücktreten und wechselte mit seinem bisherigen Vize das Amt: Markus Moßbrugger wurde einstimmig zum neuen Chef des Fördervereins gewählt, Schneble zu dessen Stellvertreter. Am letzten Feriensonntag, am 13. September lädt der Verein in den Vorhof der Burg ein, um über sich und seine Ziele zu informieren. Ab zehn Uhr gibt es in zweistündigem Abstand Führungen zur Burg.