von Ingeborg Meier

Der 21. November war gleich zweimal in ihrem Bestehen für die Randenbahn ein prägendes Datum. Am 21. November 1913 wurde die Randenbahnlinie von Singen nach Beuren am Ried eröffnet. Und am 21. November 1966, genau 53 Jahre später, fuhr auf ihren Gleisen der letzte Zug in den Bahnhof ein. Damit endete für den westlichen Hegau und auch den Randen eine Ära.

Auto verdrängt die Bahn

Offiziell stillgelegt worden war die Bahnlinie bereits am 24. September 1966. Damals war die Randenbahn schon längst unrentabel. Das Wirtschaftswunder der 60er Jahre hatte dafür gesorgt, dass man sich jetzt vielfach ein eigenes Auto leisten konnte. Weniger Menschen fuhren mit dem Zug. Der Güterverkehr verlagerte sich ebenfalls zunehmend auf die Straße. Bereits um 1960 waren die mit Dampfloks bespannten Personenzüge durch wirtschaftlichere Schienenbusse ersetzt worden. Der Fahrkartenverkauf hatte sich zu diesem Zeitpunkt auf 10.000 Tickets reduziert. Das sei nur noch ein Drittel der Auslastung von 1950 gewesen, so Werner Wocher, Autor und wohl bester Kenner der Geschichte der Lokalbahn.

Die meisten Bahnhofsgebäude der Randenbahn stehen auch heute noch. Der ehemalige Bahnhof Hilzingen gehört der Gemeinde und wird von der Narrenzunft Pfiffikus genutzt. | Bild: Ingeborg Meier

Zwischen September und November 1966 übernahmen Busse die Personenbeförderung zwischen Singen und Riedheim. Dann ging es von dort nach Beuren wegen des Ausbaus der Bundesstraße 314 erst einmal noch mit dem Schienenbus weiter. Ab dem 21. November dieses Jahres wurde dann die Personenbeförderung ausschließlich mit Omnibussen durchgeführt.

Singen Mit Volldampf nach Etzwilen: Die Museumsbahn zwischen Singen und Etzwilen fährt wieder Das könnte Sie auch interessieren

53 Jahre hatte der von der Bevölkerung liebevoll Randenbähnle genannte Lokalzug die Weiler und Dörfer Twielfeld, Hilzingen, Riedheim, Storzeln, Binningen, Beuren und Büßlingen an den Verkehrsknoten Singen angebunden und dem ländlichen Hinterland somit neue Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Die Lagerhäuser der Badischen Landwirtschaftlichen Genossenschaft Karlsruhe, in Hilzingen und Beuren-Büßlingen waren nun durch Anschlussgleise an das Bahnnetz angebunden. Das Hartsteinwerk in Twielfeld hatte einen eigenen Haltepunkt. Die Randenbahn transportierte die sogenannte Vorzugsmilch mit Zeitersparnis in die Landeshauptstadt. Damals produzierte das Hofgut Storzeln, das sich im Besitz der Stadt Stuttgart befand, die Rohmilch in Fertigpackungen. Die Bahn hatte also eine gehörige Bedeutung.

Von großer Bedeutung war das Randenbähnle aber auch für die ländliche Bevölkerung. Die Arbeiterschaft fuhr mit ihr zu den Großbetrieben in Singen, und über Singen zu den Gottmadinger Betrieben. Die Kinder erhielten nun auch leichter Zugang zur höheren Bildung: Die Bahn machte für sie ab dann die weiterführenden Schulen und höheren Bildungseinrichtungen in den Städten Singen und Konstanz leichter erreichbar.

Singen Randerscheinung der Etzwiler Bahn: Ein Kleinod auf dem Abstellgleis Das könnte Sie auch interessieren

Der Abriss und Rückbau der Randenbahn-Anlagen erfolgte dann ab dem Jahr 1967 zügig. Wer sich allerdings für die Bahnlinie interessiert, kann noch an vielen Stellen Überreste der Bahnlinie finden: beispielsweise Brücken und den Bahndamm. Ein Teil der Bahnhofsgebäude entlang der Gleise blieb ebenfalls bis heute erhalten.