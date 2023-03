Jetzt wird es in Kürze in Hilzingen doch sechs Wochen lang keine öffentlichen Toiletten geben. Diese Situation wollte die Gemeindeverwaltung eigentlich vermeiden. Der Grund für die Schließung ist, dass die bisherigen Sanitäranlagen in dem Garagen-Anbau an der Museumsremise Ende März abgerissen werden. Die notwendigen Leitungen für den neuen WC-Kubus hinter dem Museum können aber noch nicht verlegt werden. Denn die Arbeiten dafür müssen noch einmal ausgeschrieben werden. Die Erstausschreibung erbrachte ein Ergebnis, das mit 140.000 Euro doppelt so teuer ausfiel, als von der Verwaltung erwartet.

Neues Kapitel in einer unendlichen Geschichte

Die öffentlichen WC-Anlagen beschäftigen Gemeinderat und –verwaltung seit 2015 immer wieder – damals fiel der Beschluss, dass die Toiletten im Rahmen der Ortskernsanierung dem künftigen nördlichen Dorfplatz weichen müssen. In der Folge wurde im damaligen Ratsgremium erbittert um den neuen Standort gestritten. Für die Bevölkerung lag das Problem aber ganz woanders: Die bestehenden Toiletten waren häufig nicht zugänglich – weil sie wegen immer wieder auftretender mutwilliger Zerstörungen meist abgeschlossen blieben. Ein Ausweichen – wenn es mal pressierte – auf die Toiletten im Rathaus oder in der Schule war nur zu deren Öffnungszeiten möglich. Im Rahmen der damals einsetzenden Situation ergab sich dann aber doch eine Verbesserung für die Hilzinger: Mehrere Geschäftsinhaber stellten ihre sanitären Einrichtungen als sogenannte nette Toilette für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

Die neue künftige Toiletten-Anlage mit Einrichtungen für jeweils einen Nutzer ist gegen Vandalismus gerüstet. Das Innere des gut 100.000 Euro teuren Häuschens besteht im Inneren aus praktisch unzerstörbarem Edelstahl. Ob die Anlage aber auch nachts genutzt werden kann, steht momentan noch nicht fest. Sie verfügt über ein Zeitschloss und könnte bequem gesperrt werden. Ob das nötig sein wird, das will der Gemeinderat abwarten und dann gegebenenfalls neu beraten.