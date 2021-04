von Ingeborg Meier

Die Corona-Vorgaben in Bezug auf die Badesaison 2021 stehen noch aus. Wann, wie und ob die Freibäder geöffnet werden, ist im Augenblick nicht absehbar. Nachdem aber die die Vorgaben in der letzten Badesaison sehr kurzfristig umgesetzt werden mussten, will sich Hilzingen frühzeitig auf die Öffnung des Familienbads vorbereiten.

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss hat bereits Mitte März mit der Freibadsaison beschäftigt und Empfehlungen für den Gemeinderat erarbeitet. Dieser wird sich in seiner Sitzung am Dienstag, 13. April, damit befassen.

Reaktion auf Kritik am reinen Online-Verkauf

Insbesondere drei Dinge standen 2020 im Mittelpunkt der Kritik der Badegäste: Der Eintrittskartenkauf ging nur online, was vor allen Dingen einigen der älteren Besucher schwer fiel. Es gab zwei Zeitslots. Zwischen beiden Nutzungszeiträumen mussten die Besucher das Familienbad verlassen. Der Erwerb von Saisonkarten war nicht möglich.

All dies soll nun anders laufen – vorausgesetzt der Gemeinderat entscheidet sich dafür und die kommenden Corona-Vorgaben lassen dies zu. Wie sich 2020 gezeigt hat, wurde die maximale Besucherzahl nie erreicht. Deshalb soll nun auf die Beschränkung des Besuchs auf bestimmte Zeiten verzichtet werden, die Gäste können ganztags Badespaß haben. Damit werden dann aber auch die regulären Eintrittspreise wieder gelten, nicht mehr die reduzierten.

Die Online-Voraus-Buchung bleibt bestehen. Eine Ausnahme soll es aber geben: Senioren konnten sich in der zurückliegenden Freibadsaison im Bürgerbüro bar bezahlte Karten abholen. Das könnte nun einfacher werden. Ein tägliches Kontingent von fünfzig Tickets soll an der Freibad-Kasse bereitstehen.

Verbilligte Frühschwimmer- und Abendtickets

Auch eine Saisonkarte soll wieder erhältlich sein. Allerdings ist auch, wenn man sie besitzt, bei jedem Eintritt eine Online-Registrierung zwingend notwendig, damit im Falle eines Infektionsgeschehens die Kontakte nachverfolgt werden können. Zusätzlich zu den Ganztagstickets gibt es auch verbilligte Frühschwimmer- und Abendtickets.