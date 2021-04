von Ingeborg Meier

Seit rund zwei Wochen ist das Testzentrum der Gemeinde Hilzingen in Betrieb. Die Nachfrage nach den Tests sei enorm, informiert Bürgermeister Holger Mayer in einer Pressemitteilung. Kurzfristig konnten dank der guten Zusammenarbeit mit dem örtlichen DRK und den ehrenamtlichen Helfern die Kapazitäten bereits verdoppelt werden. In den nächsten Wochen werden sie nochmals deutlich ausgebaut.

Zwei Mal wöchentlich

Bereits bevor das Testzentrum in Betrieb ging, hat die Gemeinde Hilzingen stark auf das Testen gesetzt. Für die Lehrer, Erzieher und die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung gab es ein wöchentliches Angebot. Durchgeführt wurden die Tests von zwei örtlichen Arztpraxen.

In der Hegau-Halle wird nun zwei Mal wöchentlich getestet. Im Einsatz sind hier bei jedem Termin zwei Testteams. Die Abstriche werden von den DRK-Bereitschaftsleitern Sylvia und Gerald Marschner und von der examinierten Krankenschwester Marianne Guthoff entnommen. In der kurzen Zeit seit der Einrichtung des Testzentrums wurden bereits 700 Personen getestet.

Corona-Tests sind kostenlos

Das Angebot ist für die Bürger kostenlos und wurde gerade am Ostersamstag im Vorfeld der Familienbesuche ganz besonders stark wahrgenommen. Insgesamt war bis jetzt das Ergebnis in zwei Fällen positiv. Getestet wird per Nasenabstrich. Nach weniger als einer halben Stunde weiß der Getestete, ob er infiziert ist oder nicht, und erhält eine schriftliche Bestätigung.

„Ich freue mich sehr, dass unsere Testmöglichkeit so zahlreich genutzt wird“, so der Gemeinde-Chef Holger Mayer. Er betont die Notwendigkeit, diejenigen Infizierten „herauszutesten“, die keine Symptome einer Corona-Infektion aufweisen, um so Infektionsketten zu unterbrechen.

Mittwochs und freitags

Die Corona-Tests in der Hegau-Halle finden mittwochs von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr statt. Getestet werden ausschließlich Personen, die keine Anzeichen einer Corona-Infektion aufweisen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hilzingen.de