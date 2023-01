von Ingeborg Meier

Die Pandemie-Jahre haben sich für die Senioren-Computeria der Gemeinde Hilzingen als schwierige Jahre gezeigt. Die Nutzung der Einrichtung sei augenblicklich gering, berichtet der Teamleiter Michael Doppleb.

Während in den Anfängen 2020 nicht nur der Schutz der Mitarbeiter im Rentenalter die Organisation stark beeinträchtigt habe, sei auch die Zurückhaltung bei den Besuchern immer deutlicher zu Tage getreten. In den Zeiten des teilweisen Lockdowns verringerten sich laut Doppleb auch das Interesse und insbesondere die Möglichkeiten, in den beengten Räumen Kurse durchzuführen.

Nachfrage bleibt zurückhaltend

Seit Beginn dieser Woche hat die Computeria wieder geöffnet. Aktuell seien die Besucherzahlen immer noch stets viel kleiner als vor der Pandemie. Doppleb zeigt sich erfreut, dass er für zwei ausgeschiedene zuverlässige Team-Mitglieder zwei neue Mitarbeiter vorstellen kann.

Im Oktober des zurückliegenden Jahres sei Horst Döhler zum Team der Senioren-Computeria gestoßen. Seine Schwerpunkte seien breit gestreut im Bereich der Technik, sowohl am Windows-Betriebssystem als auch bei Apple-Geräten, ebenso bei allen Handys.

Anfang Dezember habe Gerlinde Frank ihre Bereitschaft erklärt, das Team der Senioren-Computeria wieder auf seine alte Stärke von sieben Mitstreitern aufzubessern. Ihr gehe es vor allem um die Kommunikationsmöglichkeiten und Erleichterungen, die moderne Smartphones im täglichen Umgang bieten würden, um praktische Lösungen.

Praktische Tipps für den Alltag

Gerlinde Frank will zeigen: Wie findet man sich im aktuellen Bus- oder Bahn-Fahrplan zurecht, wie findet man Angebote oder Verkaufsmöglichkeiten über das Internet, Karten für Veranstaltungen oder Eintrittskarten. Antworten darauf sollen die Teilnehmer der Kurse der Hilzinger Computeria erhalten. Auch als wichtige Hilfen für den Alltag und für die Gestaltung der Freizeit.

Die Computeria Hilzingen befindet sich in der Hauptstraße 59. Geöffnet ist sie montags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr.