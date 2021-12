von Sandra Baindl

Bereits zum zweiten Mal fand der Familiengottesdienst am Heiligabend der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche in Hilzingen im Freien statt. Doch dieses Jahr hatten die Gläubigen mehr Glück als im vergangenen Jahr: sie blieben vom Dauerregen verschont. So konnten die vorsorglich als Regenschutz aufgestellten Schirme noch vor Beginn des Gottesdienstes wieder abgebaut werden. Mehr als 60 Besucher fanden sich im Garten der Kirche ein und feierten die Geburt Jesu.

Mit Anmeldung

Die Teilnahme am Gottesdienst war wieder nur unter vorheriger Anmeldung und Angabe der Kontaktdaten möglich. Jeder Besucher bekam einen durchnummerierten Platz im Garten zugewiesen, sodass der Mindestabstand von zwei Metern auch im Freien eingehalten wurde, und es herrschte Maskenpflicht. Teile des Kirchenmobiliars, eine Lautsprecheranlage und die Orgel der Kirche waren ins Freie gebracht und regensicher aufgestellt worden. Sogar für Heizstrahler war gesorgt.

Mitmach-Krippenspiel

Leider konnte auch dieses Jahr die Weihnachtsgeschichte nicht durch die Kinder der Gemeinde präsentiert werden. Dafür luden Pfarrer Michael Weber und die Vorsitzende des Kirchengemeinderates Bärbel Weigl zum Mitmach-Krippenspiel ein, bei dem sich die Gottesdienstbesucher aktiv beteiligen konnten. Auch durfte dieses Jahr im Gegensatz zum Vorjahr wieder gesungen und gemeinsam das Vaterunser gebetet werden. So kehrte ein kleines Bisschen Normalität zurück und Pfarrer Weber äußerte die Hoffnung, dass die Gemeinde nächstes Jahr vielleicht wieder drinnen und ohne Masken feiern könne.

Licht in dunkle Zeiten bringen

Unverändert blieb an diesem Abend die frohe Botschaft der Geburt von Gottes Sohn, die den Menschen Leben, Liebe und Licht in dunklen Zeiten bringt. Besonders gedachte Pfarrer Weber den Menschen, die durch die Pandemie, Flucht und Vertreibung nicht bei ihren Familien sein könnten. Der im vergangenen Jahr neu eingeführte Seniorengottesdienst am frühen Nachmittag hatte sich bewährt und so konnten auch die Älteren dieses Jahr wieder im kleinen Kreis zusammenkommen.