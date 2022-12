von Elisabeth Stauder

„Traumhaft“ hörte man am Sonntagvormittag von den Menschen, die vor der Burg in Riedheim auf die Eröffnung des Weihnachtsmarktes warteten. Traumhaft war bei strahlendem Sonnenschein das Wetter, traumhaft war nach den Schneefällen vom Samstag die Winterlandschaft rund um die Burg und traumhaft war dann auch das Ambiente, welches die Besucher im Innern der Burganlage erwartete.

Zeichen intakter Dorfgemeinschaft

Bürgermeister Holger Mayer bedankte sich in seiner Begrüßung bei der Interessengemeinschaft, in die er auch die Vereine einschloss, für deren harte Arbeit in den vergangenen drei Wochen. „Dieser Weihnachtsmarkt ist für mich Zeichen einer intakten Dorfgemeinschaft“, sagte Mayer.

Der Andrang an den Verkaufsständen des Riedheimer Weihnachtsmarktes ist – zur Freude der Organisatoren und Standbetreiber – den ganzen Tag über groß. | Bild: Elisabeth Stauder

Unter den Klängen des Musikvereins Binningen öffnete dann eine Schar kleiner Engel das Tor zum Himmlischen Weihnachtsmarkt. Sowohl die Stammgäste als auch Besucher, die zum ersten Mal zum Riedheimer Weihnachtsmarkt gekommen waren, ließen die Dekoration sowohl des Innenhofes als auch der Innenräume auf sich wirken.

Unzählige Lichter, Kränze, Kugeln, Laternen, alte Fenster und Wagenräder, alles liebevoll arrangiert, verzauberten die Besucher. Natürlich sorgte der Schnee auch im Innenhof auf den Dächern der Hütten und dem Tannenreisig für eine besondere Note.

Uraltes Gemäuer mit Weihnachtsdeko

„Fantastisch“ meinte Dieter Badewitz aus Singen, der mit seiner Frau zum ersten Male in Riedheim war, „die Mischung aus gekonnter Dekoration von uraltem Gemäuer gibt dem Markt eine besondere Stimmung.“ Beeindruckt waren auch Bettina und Angelika Schädler aus Volkertshausen, die ebenfalls Premiere hatten, „das Ambiente ist wunderschön und dann noch der Schnee, das passt.“

Der Innenhof der Burg Riedheim bietet ein stimmungsvolles Ambiente und ist beim Himmlischen Weihnachtsmarkt gut gefüllt. | Bild: Elisabeth Stauder

Ein Muss für die zahlreichen Kinder war der Besuch der Ecke mit der Märchentante und des Himmlischen Postamts, wo sie ihre Wunschzettel ans Christkind schicken konnten. An den Verkaufsständen war es teilweise sehr eng. Hier boten nur Riedheimer, was hervorzuheben ist, unter anderem Arbeiten aus Holz, Eisen und Papier, Adventsfloristik, Häkelarbeiten, Produkte aus Walnüssen, verschiedene Liköre und Schnäpse, Honigprodukte, Nudeln, Salatsoßen und Mistelzweige an.

Reichhaltiges Essensangebot

Wegen dieses Angebots hatten Rita Scheuch und Edith Stolz bereits zum zweiten Mal die weite Anreise von Winterthur und Steckborn auf sich genommen: „Es ist einfach herzig hier und es gibt spezielle Sachen zu kaufen“, äußerten sie. Nach dem Rundgang konnten sich die Besucher neben Glühwein, Punsch und Weihnachtsbowle auch an einem reichhaltigen Essensangebot stärken.

Auch die Weihnachtsmarkt-Besucher Bärbel und Erich Osswald (von rechts) wollten den Flammlachs von Christian Weiß probieren. | Bild: Elisabeth Stauder

Aufgrund der vielen Besucher musste man dafür zwar ein kurzes Anstehen in der Schlange auf sich nehmen, aber wie Michael Bucher, einer der Hauptverantwortlichen, am Abend erklärte: „Wir hatten viele Besucher, aber wir waren vorbereitet und alle Helfer gaben ihr Bestes, um die Besucher zügig zu bedienen. Die Stimmung war den ganzen Tag ausgezeichnet.“

Die Anbieter Der Himmlische Weihnachtsmarkt findet alle zwei Jahre am dritten Advent in der Burg Riedheim statt. Dabei waren dieses Mal der Förderverein des SV Riedheim, der Männerchor der FZ Castellaner, die Klavbach-Strueli und der FV der Nachbarschaftsgrundschule Riedheim sowie eine Interessengemeinschaft. Die Standbetreiber stammen alle Riedheim: Dieter Müller, Jacqueline Tratzik, Tina und Markus Müller, Ulrike und Siegfried Maier, Pamela Riede, Dagmar Bucher und Sonja Kellermeier, Stephanie Schlögl, Christian Weiß und Simon Spitznagel.

Weihnachtliche Musik boten während des Tages der Musikverein Binningen, eine Gesangsgruppe aus Binningen, der MV Schlatt am Randen, eine Bläsergruppe aus Blumberg und der Männer- und Kirchenchor aus Riedheim.