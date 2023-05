Es ist mit Sicherheit die schnellste und auch günstigste Lösung um weitere Kindergartenplätze schaffen zu können: Im Bürgerhaus in Schlatt am Randen wird gerade der bisherige Mehrzweckraum für eine zweite Kindergartengruppe fit gemacht. Von wahrscheinlich nur um die 10.000 Euro Kosten spricht Bürgermeister Holger Mayer, denn der Raum kann so, wie er sich bislang präsentierte und ohne Umbauten genutzt werden. Auch die sanitären Anlagen reichen aus. Die Möbel seien bereits eingetroffen, teilte Ortsvorsteher Stefan Jäckle in der Ratssitzung mit.

Für die Bevölkerung, die eigentlich voll hinter der bevorstehenden Nutzung stand, ergibt sich jedoch ein kleines Problem. Für Geburtstagsfeiern und ähnliches gibt es in Hilzingens kleinstem Ortsteil nun keinen geeigneten Raum anzumieten. Man muss in die Alpenblickhalle ausweichen, die von ihrer Größe her für die üblichen privaten Festivitäten zu groß und auch etwas teurer als der bisherige Bürgersaal ist. Die Gemeindeverwaltung wird nun prüfen lassen, ob die Hallenstatik für ein Trennsystem ausreicht.

Abgelehnt wurde der Antrag des Schlatter Ortschaftsrates, die Hallenmiete zu reduzieren. Was die Schlatter dafür zahlen sollen, wird bei einer in Kürze anstehenden Überprüfung der Gebühren für alle Hallen in der Gemeinde neu festgesetzt werden.