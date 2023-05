Mit fünf Böllerschüssen wurde das diesjährige Maibaumfest der Zimmermannsgilde im Turm in Riedheim eröffnet. Die Zimmermänner feierten mit dem Maibaumfest das 40-jährige Bestehen der Holzergruppe. 1982 wurde sie von 13 Männern, die sich um den Narrenbaum an Fasnacht kümmern wollten, als Untergruppe des Fanfarenzuges Castellaner Riedheim gegründet. Inzwischen ist die Gruppe auf 40 Mitglieder angewachsen und stellt seit einigen Jahren nicht nur den Narren-, sondern inzwischen auch den Maibaum.

Bisher war der Standort des Maibaums am ehemaligen Rathaus in der Dorfmitte, wo auch das Maibaumfest stattfand. Nun steht der Baum am Turm in Riedheim. Dort hatte der Bauhof der Gemeinde Hilzingen ein neues Narren- und Maibaumloch geschaffen, das ebenfalls an diesem Abend eingeweiht wurde. „Ich freue mich, dass das neue Narrenbaumloch rechtzeitig für dieses Jahr fertig geworden ist“, sagte Bürgermeister Holger Mayer bei seinem Grußwort in Mayer-Doppelfunktion, denn er gratulierte auch im Namen von Ortsvorsteher Walter Mayer. Zuvor konnte der Chef der Zimmermannsgilde, Reiner Schatz, im vollen Innenhof der Burg viele Besucher, darunter einige Holzergruppen aus der Umgebung, begrüßen.

Bevor die Staufenholzer aus Hilzingen den Maibaum auf die Schulter und die Mitglieder des FZ ihre Instrumente in die Hand nahmen, gratulierten Volker Jäkle von den Staufenholzern und Stephan Schalk vom Fanfahrenzug Castellaner Riedheim der Zimmermannsgilde mit originellen Geschenken. Eine große Menschenmenge beobachtete vor dem Turm mit wachsamem Auge, wie die Staufenholzer mit drei Schwalben den Riedheimer Maibaum stellten. Sie hatten wie in den vergangenen Jahren der Zimmermannsgilde Riedheim diese Aufgabe abgenommen, damit sich diese um die Bewirtung der Gäste kümmern konnte. Musikalisch flott umrahmt wurde das Maibaumstellen vom Fanfarenzug Castellaner mit Tambourmajor Kai Müller. Nachdem der Baum stand, wurde im Turm weitergefeiert.