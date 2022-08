Auf das Weingut Vollmayer am Elisabethenberg ging es für eine Gruppe von über 30 Leuten, die der Einladung der grünen Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger gefolgt waren. Das Weingut, das in Südwestlage am Elisabethenberg unterhalb des Hohentwiels liegt, ist seit dem Jahrgang 2013 als Bio-Weingut zertifiziert.

Am Elisabethenberg wuchsen bereits im 9. Jahrhundert Weinreben, denn in der ersten urkundlichen Erwähnung wird das Kloster genannt, und wo Mönche waren, gab es auch Wein, erzählt Vollmayer zur Geschichte. Als die Reblaus sowie der echte und falsche Mehltau um 1850 aus Amerika eingeschleppt wurden, war es zunächst vorbei mit dem Weinbau am Singener Hausberg.

Die Teilnehmer der Sommertour erfahren von Georg Vollmayer (rechts) beim Rundgang durch sein Weingut viel Wissenswertes rund um den Weinanbau. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Ab 1928 hat dann sein Großvater Robert Vollmayer Wein angebaut. Die Reben wachsen auf einer maximalen Höhe von 560 Metern bei nur 90 Metern Höhenunterschied in den verschiedenen Anbaulagen des Elisabethenbergs auf Hilzinger Gemarkung und etwas auch am Olgaberg auf Singener Gemarkung.

Das Weingut Im Jahr 1928 begann Robert Vollmayer mit der Wiederbepflanzung des Weinbergs an der Ostseite des Hohentwiels. Ab 1934 wurden am Elisabethenberg zunächst 3,85 Hektar gepflanzt. 1962 wurden am Fuße des Elisabethenbergs ersten Gebäude des Weinguts errichtet und über die Jahre erweitert. Heute umfasst das Weingut eine Fläche von insgesamt 22,5 Hektar. Auch die drei Töchter von Beate und Georg Vollmayer, Lisa, Isabell und Desiree Vollmayer arbeiten im Weingut mit. Bekannt wurde die Familie durch die Teilnahme an der SWR-Sendung „Lecker aufs Land“, in der Beate Vollmayer im Jahr 2015 zur Gewinnerin gekürt wurde. Informationen im Internet unter: www.vollmayer-weingut.de

Die unteren, kühleren Lagen würden sich eher für Rebsorten wie Bacchus oder Müller-Thurgau eignen, während die steileren Lagen weit oben aufgrund der Strahlungsintensität gut für Spätburgunder oder Chardonnay geeignet sind, so Vollmayer.

Am Elisabethenberg wird Wein im Bia-Anbau produziert

Eigentlich hatte Georg Vollmayer bereits Mitte der 1990er Jahre mit dem biologischen Anbau experimentiert. Ab 2009 begann dann die Umstellungsphase auf den Bioanbau. „Der Anbau von biologischem Wein spricht uns Grünen natürlich aus dem Herzen“, sagte Dorothea Wehinger.

Sie habe sich in ihrer ersten Legislaturperiode dafür stark gemacht, dass auch das Staatsweingut Meersburg die Reben am Hohentwieler Olgaberg auf biologischen Anbau umstellt. Dies ist seit 2017 im Gange. Ein zweiter Grund, diese Führung anzubieten, sei das 2021 beschlossene Biodiversitätsgesetz, das als Meilenstein für den Arten- und Biotopschutz gilt.

Die Vollmayers wollen zukünftig noch mehr ursprünglichen Wein herstellen, also Wein, der ohne Hefe spontan vergoren wird. Biologischer Anbau zieht auch eine ganz andere Flora und Fauna nach sich, die mehr Artenvielfalt hervorbringt. Dafür darf Georg Vollmayer auf den Flächen nur drei als Pflanzenschutzmittel deklarierte Stoffe ausbringen, nämlich Kupfer, Netzschwefel und Backpulver.

Die Rebstöcke als Mitarbeiter

Auf der Homepage des Weinguts wird Georg Vollmayer so zitiert: „Wir sind der größte Arbeitgeber im Hegau. Wir haben 66.000 Mitarbeiter, unsere Rebstöcke.“ 600 dieser Rebstöcke wachsen in einer Lage, die möglicherweise aufgrund der heißen Sommer mit wenig Regen eine Bewässerung gebrauchen könnten. „Vielleicht müssen wir dort zwei oder drei Mal im Jahr bewässern. Acht Liter pro Rebe würden da schon reichen“ erklärt Vollmayer.

Um ihre Ernte zu retten, sind die Vollmayers auch schon mal nachts in den Weinreben. So wie im April 2017, als Spätfröste die austreibenden Reben bedrohten. Damals kämpfte die Familie kämpfte mit Feuern und Wärmegebläsen gegen den Frost.

Nach dem Rundgang genossen die Teilnehmer eine Weinprobe mit Twiel-Secco und ausgewählten Weinen: einem trockener Grauburgunder (der Wein für alle Fälle, wie Beate Vollmayer sagte), einem feinherber Bacchus – beide aus dem Jahr 2021 – sowie einem Cuvé Cabernet von 2019. Dazu schmeckten die Dünnele hervorragend.