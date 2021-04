von Ingeborg Meier

Volle Müllsäcke wegschaffen zu müssen – darüber freut sich eigentlich niemand so recht. Anders ist das laut einer Pressemitteilung gerade beim SPD-Ortsverein Hilzingen. Er ruft zur Aktion „Saubere Landschaft“ auf. Sie soll ein kleiner Ersatz für eine richtig große Waldputzete mit vielen Teilnehmern sein, die in der jetzigen Pandemiezeit nicht durchzuführen ist.

Große Waldputzete fällt aus

Wieviel Müll achtlos weggeworfen wird, fällt gerade jetzt besonders in das Auge, wo das Gras an den Wegrändern noch niedrig ist. Immer wieder zeigten sich Spaziergänger genervt davon, sagt die SPD-Gemeinderätin Andrea Baumann.

Weil eine Waldputzete ja ausfallen müsse, habe sich die SPD Hilzingen deshalb unter ihrem Motto „SPD bewegt“ mit der Aktion „Saubere Landschaft“ eine besondere Möglichkeit ausgedacht, für mehr Sauberkeit in der freien Natur zu sorgen.

Kleine Tüten und große Säcke

Die Mitglieder des Ortsvereins haben an verschiedenen gut besuchten Spazier- und Wanderwegen in Hilzingen und den Ortsteilen je einen großen Müllsack und kleine Müllsammeltüten für Spaziergänger zum Mitnehmen angebracht.

„Jeder, der uns bei der Aktion „Saubere Landschaft“ unterstützen möchte, kann auf seinem Spaziergang den herumliegenden Müll einsammeln und anschließend am Rückweg die volle Müllsammeltüte in den großen Müllsack werfen, erläutert der Ortsvereins-Vorsitzende Erich Schmidt die gedachte Vorgehensweise.

Auch das Bauhof-Team freut sich

Um die Entsorgung kümmern sich dann die Mitglieder und Helfer der SPD. „So kann jeder ganz einfach zu einer sauberen Landschaft beitragen“, sagt Baumann. Über diese Unterstützung durch die Bürger wäre auch das Bauhof-Team froh, das viele Arbeitsstunden für das Auflesen und Müllbeseitigen aufwenden müsse.

Die Aktion „Saubere Landschaft“ läuft noch bis Ende April. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn auch Patenschaften für die Müllsammelstellen übernommen würden, so die Gemeinderätin. Weitere Infos gibt es bei der SPD Hilzingen, erreichbar per E-Mail an spd-hilzingen@web.de oder unter Telefon (01 60) 7 98 91 89.