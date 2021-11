von Ingeborg Meier

Eines der derzeitigen gesellschaftlichen Kernthemen beherrschte auch die Vorstellung des neuesten Projektes der Baugenossenschaft Familienheim Bodensee, in Hilzingen: Bezahlbares Wohnen.

Die Baugenossenschaft mit Sitz in Radolfzell ist diesbezüglich in der Hegaugemeinde Vorreiter. Sie erstellt gerade 22 Wohneinheiten in zwei Gebäuden direkt neben dem sogenannten Alten Rathaus. Das erste Gebäude steht schon zur Hälfte. Beim Mietpreis werde man in den günstigeren Wohnungen im Erdgeschoss bei unter zehn Euro pro Quadratmeter bleiben können, verspricht der kaufmännische Vorstand Stefan Andelfinger.

Bauvorhaben sollte eigentlich viel früher starten

Anvisiert hat die Genossenschaft das Vorhaben bereits im Jahr 2016. Dann kamen aber Umstände, die für Verzögerungen sorgten: Die Gemeinde konnte die benötigten Grundstücke erst später kaufen als gedacht. Hinzu kam, dass die Entsorgung der Altlasten auf dem Grundstück, auf dem ehedem eine Tankstelle stand, zwischen dem Bauherrn und der Gemeinde finanziell und organisatorisch geregelt werden musste.

Singen Wiederaufbau oder nicht: Im Dezember soll ein Grundsatzbeschluss über das weitere Vorgehen bei der Scheffelhalle stehen Das könnte Sie auch interessieren

Auch der Zuschnitt des Grundstücks sei kompliziert gewesen. Zudem war die bauliche Genehmigung der Tiefgarage nicht ganz einfach einzuholen. „Eine endlose Geschichte“, erläutert der Aufsichtsratsvorsitzende Bernhard Hertrich, selbst viele Jahre Mitglied im Hilzinger Gemeinderat. Und: Wäre er nicht Hilzinger Bürger und hätte sich die Familienheim Bodensee nicht immer wieder für seine Heimatgemeinde verwendet, wäre der Genossenschaft wohl der Geduldsfaden gerissen, formuliert Hertrich seine Befürchtungen.

Genossenschaft fühlt sich willkommen

Dass das nicht der Fall war, lag aber noch an einem anderen Umstand: Das Motto der Radolfzeller heißt: Bauen, wo wir erwünscht und willkommen sind. Und in Hilzingen fühlen sie sich willkommen. Von Finanzvorstand Andelfinger über den technischen Vorstand Marco Bächle bis hin zum technischen Großprojektleiter Florian Schellhammer wurde unisono die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, insbesondere dem Bauamtsleiter Günther Feucht, gelobt.

Auch Hertrich bezeichnete die von der Gemeinde geschaffenen Rahmenbedingungen inklusive des fairen Grundstückspreises als sehr positiv.

Bezahlbarer Wohnraum als Bedingung

Als die Gemeinde Hilzingen die Veräußerung des Areals erwog, stellte sie damals den regionalen Baugenossenschaften die Bedingung, hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee, die über Jahrzehnte Erfahrung auch als Bauträger gesammelt hat, hat sich aktuell auf die Schaffung von Mietwohnraum eingestellt und behält die Immobilien in ihrem Besitz.

Kostendeckend lasse sich – so die Kalkulation der Baugenossenschaft – momentan nicht unter einem Quadratmeter-Mietpreis von mindestens 14 Euro bauen, rechnete überschlägig Andelfinger vor. Dass die Familienheim Bodensee die Wohnungen günstiger zur Verfügung stellen könne, bezahle trotzdem nicht der Steuerzahler. Eine Baugenossenschaft könne eine Zeitlang auch weniger renditeorientiert arbeiten. „Die Quersubventionierung kommt aus unserem Haus,“ so Finanzvorstand Adelfinger.