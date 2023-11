Der August-Dietrich-Saal ist ein wunderbarer Festsaal. Für Veranstaltungen mit mehreren hundert Leuten ist er nicht geeignet, aber er ist ein schöner Rahmen für Lesungen, Ausstellungen und kleinere Konzerte. Er hat allerdings einen riesengroßen Nachteil: Er liegt in der zweiten Etage, in der Mansarde des sogenannten Ärztehauses an der Hilzinger Hauptstraße. Bereits das Erdgeschoss ist nur über Stufen erreichbar. Dann ziehen sich weitere, teilweise recht enge Treppenhäuser bis unter das Dach. Einen Aufzug besitzt das denkmalgeschützte Haus nicht. Für Menschen mit einer Gehbehinderung ist der August-Dietrich-Saal nicht erreichbar.

Problem bekannt, Lösung noch nicht gefunden

Das Problem ist bekannt. In mehr oder minder großen Abständen befasst sich der Gemeinderat auch mit der Suche nach Lösungen. So auch wieder in der jüngsten Sitzung des Technischen- und Umweltausschusses. Der mit der Untersuchung beauftragte Architekt Hubert Riesterer brachte drei baulich machbare Vorschläge für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs mit in den Ratssaal.

Teuer und mit großen Umbaumaßnahmen – auch für die Arztpraxen dort – wären sie alle. So richtig befriedigend sei keine, informierte Riesterer die Räte. Am ehesten Sinn ergäbe wohl der Anbau eines Aufzugs an die Außenseite der Südfassade. Die Kosten dafür lägen aktuell bei 170.000 Euro.

Brandschutzmaßnahmen haben Vorrang

Nun wisse man zumindest die Richtung, in die man gehen könne, meinte Bürgermeister Holger Mayer. In den nächsten Jahren könne sich Hilzingen die Schaffung des barrierefreien Zugangs mit Sicherheit nicht leisten. Er plädierte aber dafür, bereits im kommenden Jahr im Haus den Brandschutz zu verbessern. Die Untersuchung habe da notwendige Maßnahmen aufgezeigt. Kostenpunkt: 25.000 Euro. Der zustimmende Beschluss des Gremiums fiel einstimmig.