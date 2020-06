von Ingeborg Meier

Wenn es um die Ortskernsanierung ging, gab es in der zurückliegenden Zeit nicht immer positive Neuigkeiten. Jetzt berichtet die Gemeindeverwaltung aber Erfreuliches: Im westlichen Teil der Hilzinger Hauptstraße und am Zwinghofplatz wird fleißig gebaggert und gebaut, die Baumaßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung laufen dort in vollem Gange. Bürgermeister Holger Mayer zeigte sich bei einer Baustellenbesichtigung mit Burkhard Raff vom gleichnamigen Gottmadinger Ingenieurbüro, Stefanie Moosmann vom Planungsbüro Faktorgrün aus Rottweil und Vertretern des Bauunternehmens Peter Gross Infra GmbH aus Villingen-Schwenningen zufrieden mit dem Bau-Fortschritt. „Es läuft bisher wie geplant“, so das Gemeindeoberhaupt in einer Pressemitteilung. Man liege voll im Terminplan, bilanziert auch Bauamts-Leiter Günther Feucht.

Wasserleitungen sind drin, Kabel kommen als nächstes

Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits die neue Wasserleitung mit sämtlichen Hausanschlüssen sowie der Regenwasserkanal im gesamten Straßenstück verlegt. Als nächstes beginnen die Kabelarbeiten. Dabei werden neben der Erneuerung der Straßenbeleuchtung auch aktuelle Speedpipe-Leerrohre für eine künftige Glasfaseranbindung verlegt. Zusätzlich werden die Freileitungen für die Stromversorgung der Anwesen erdverlegt. Diese Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung und mit Zusammenarbeit des Energiedienstes Rheinfelden.

Im Anschluss soll dann die Oberflächengestaltung erfolgen. Die Straße wird asphaltiert. Die Gehwege und die privaten Hofflächen erhalten das gleiche Betonpflaster.

Im Oktober sollen die Arbeiten beendet sein

Alle Beteiligten seien zuversichtlich, dass die Bauarbeiten im Laufe des Oktobers abgeschlossen sein werden, berichtet Mayer. Er möchte sich an dieser Stelle bei den Anwohnern für das große Verständnis und Durchhaltevermögen bedanken. „Ich hoffe, dass die Baumaßnahme ohne Beeinträchtigungen zügig fertiggestellt werden kann und der westliche Teil der Hauptstraße bald in neuem Glanz erstrahlt“, so Bürgermeister Holger Mayer.