Eine 20-jährige VW Tiguan-Fahrerin prallte laut Polizei am Freitag gegen 7.30 Uhr auf der Riedheimer Straße mit dem Auto gegen einen geparkten Baustellen-Laster, wodurch ihr Auto umkippte und auf der Seite zum Liegen kam. Die junge Frau erlitt einen Schock. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Am VW entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro, am Laster etwa 4000 Euro.