von Sandra Baindl

Nicht in Hamburg, Berlin oder München, sondern in Hilzingen ist der Top Salon 20/21 angesiedelt. Seit mehr als 20 Jahren zeichnet das Fachmagazin Top Hair die besten Friseursalons Deutschlands und Österreichs aus. Zum Wettbewerb zugelassen werden nur Salons, die durch ihr Unternehmenskonzept, den wirtschaftlichen Erfolg und die Qualität ihrer Dienstleistungen überzeugen. 2018 und 2019 schaffte es der Hilzinger Salon „Haarscharf“ bereits unter die besten Zehn. Dieses Jahr nun holten Salonchefin Gisela Wittmer und ihre Mitarbeiterinnen die Auszeichnung in der Kategorie „Employer Award“ (Anm. d. Red.: Arbeitgeber-Auszeichnung).

Für den Wettbewerb hatte der Salon als Bewerbungsmappe eine fast 100 Seiten starke, aufwändig bebilderte Broschüre zur Präsentation des Unternehmenskonzeptes erstellt. Bereits im Frühjahr 2020 hatte Wittmer die Nachricht erhalten, dass sie es mit ihrem Team unter die ersten Drei geschafft hätte und zur Preisverleihung nach Düsseldorf eingeladen werde. Diese sollte im feierlichen Rahmen während der Top Hair-Messe stattfinden. Doch dann musste die Messe corona-bedingt kurzfristig abgesagt werden.

Die Auszeichnung sieht Gisela Wittmer als Bestätigung dafür, dass sie auf dem richtigen Weg ist. | Bild: Melanie Fredel

Es sollte nicht die letzte Absage sein. Ein zweiter Termin im Herbst 2020 konnte ebensowenig stattfinden wie ein dritter im Frühjahr 2021. Letztendlich entschieden sich die Veranstalter für eine Online-Preisverleihung. Eine Entscheidung, die Wittmer für ihr Team übrigens sehr bedauert – denn bei den Veranstaltungen vor Ort herrsche eine Atmosphäre fast wie eine Bambi-Verleihung, weiß sie aus den letzten Jahren.

Überzeugt hat die Hilzinger Salonchefin die Jury durch ihr „herausragendes und überdurchschnittliche Engagement für die Mitarbeiterinnen des Salons“, so der Laudator. Und das kann sich in der Tat sehen lassen. Ob Firmenwagen, Kreditkarte, Job-Rad, Kindergartenzuschuss oder Incentive-Reisen, Wittmer lässt keine Gelegenheit aus, ihrem zehnköpfigen Team zusätzliche Leistungen zugute kommen zu lassen. Doch sie möchte ihr Engagement keinesfalls nur auf finanzielle Zuwendungen reduziert sehen. Noch wichtiger ist der Hilzingerin, die ihren Salon in der Trottengasse seit 26 Jahren führt, die Zusammenarbeit mit ihren Angestellten.

Teammitglieder kommen auch in den Genuss individueller Persönlichkeitstrainings

Eigenverantwortung, Vertrauen in die jeweilige Mitarbeiterin und Wertschätzung jedes Einzelnen und prägen das Miteinander. Nicht auf Schwächen herumreiten, sondern Fördern und Fordern ist Wittmers Devise. So erstaunt es auch nicht, dass die Teammitglieder in den Genuss individueller Persönlichkeitstrainings kommen. Auch regelmäßige fachliche Weiterbildungen sowie Mitarbeiter- und Teamgespräche stehen auf der Tagesordnung. Der Unternehmerin ist dabei durchaus bewusst, dass ihr Konzept für die Branche eher ungewöhnlich ist. Doch sie ist davon überzeugt, dass erfolgreiche Unternehmen gute Mitarbeiter anziehen.

Wittmer selbst arbeitete vor ihrer Selbstständigkeit in Salons in Pforzheim und Nürnberg. Ihr Umgang mit der Pandemiekrise, in der ihr Salon monatelang geschlossen bleiben musste, zeigt ihre etwas andere Herangehensweise. Unter dem Motto „Nicht jammern, sondern machen!“ nutzte das Team die Zeit des Lockdowns, um Ideen weiterzuentwickeln und Potenziale zu entdecken. Chancen zu erkennen und umzusetzen, dabei aber authentisch zu bleiben ist Wittmer wichtig. Unverfälschtheit ist für sie nicht nur bei ihrem Team ein Thema, sondern auch bei den Kunden. Diese würden so akzeptiert, wie sie eben seien.

Nachdenken über den nächsten Wettbewerb

Die Auszeichnung als Top-Salon sieht Wittmer jedenfalls als Bestätigung, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Und macht sich schon Gedanken, an welchem Wettbewerb sie als nächstes teilnehmen könnte.