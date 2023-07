Hilzingen vor 2 Stunden

Auf Spurensuche bei der Kirche: Architekt lüftet Geheimnisse der letzten Jahrhunderte

Der Architekt Andreas Wieser hat ein Jahrzehnt an dem Bau in seinem Heimatort geforscht und dafür zahlreiche Kirchen im süddeutschen Raum untersucht. Die Ergebnisse stellt er nicht nur in einem Buch, sondern live vor.