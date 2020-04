Eine Mauer ist immer ein Symbol der Trennung. Dass eine Mauer aber – so wie im Fall der Hilzinger Schlossparkmauer – einen ganzen Ort in zwei Lager spaltet, passiert eher selten. „Für die einen ist sie ein Schandfleck, der längst abgerissen gehört“, erklärt CDU-Gemeinderat Fabian Jutt. „Für die anderen repräsentiert sie ein wertvolles Stück Ortsgeschichte.“

Fabian Jutt und sein Ratskollege Steffen van Wambeke zählen zum ersten Lager. Sie wünschen sich, dass die in ihren Augen unansehnliche Barriere zwischen Schlosspark und Hauptstraße verschwindet. Das Ziel: Der Park soll von der Straße aus einsehbar werden.

Vor allem scheint den beiden aber eins wichtig: dass eine Entscheidung fällt. Denn seit man sich in Hilzingen 2015 im Rahmen der Ortskernsanierung die Frage stellte, was mit der östlichen Seite des Rathauses geschehen soll, habe sich die Schlossparkmauer zum Dauerthema entwickelt.

An der Hauptstraße wird im Zuge der Ortskernsanierung bereits fleißig gearbeitet: Aber wie wird es östlich vom Rathaus weitergehen? | Bild: Tesche, Sabine

„Im Frühjahr 2016 kam es dann zur Abstimmung im Gemeinderat“, erinnert sich Fabian Jutt. „Bei einer Enthaltung gab es acht Stimmen für den Abriss der Mauer und neun Gegenstimmen – eine ziemlich enge Kiste.“

Deckel drauf? Im Gegegenteil

Bildlich gesprochen möchten Fabian Jutt und Steffen van Wambeke den Deckel dieser Kiste noch einmal heben. Denn: Bei dem von der Gemeinde initiierten Bürgerworkshop sahen die Mehrheitsverhältnisse anders aus. „Hier waren sieben von neun Teilnehmern gegen den Erhalt“, berichtet van Wambeke. „Die Mehrheit wollte den Abriss der Mauer.“ Wie geht man mit diesen gegensätzlichen Abstimmungsergebnissen um?

Van Wambeke und Jutt glauben, dass auch den anderen Mitgliedern des damaligen Gemeinderats bewusst war, dass das Konfliktthema noch einmal aufgegriffen werden müsse. 2019 habe das Gremium die Zukunft der Schlossparkmauer tatsächlich noch einmal besprochen. Aber aus Sicht von Jutt und van Wambeke ohne eine zufriedenstellende Lösung. „Seit Jahren eiern wir als Gemeinderat herum“, findet Fabian Jutt. Das soll nun ein Ende haben.

Die Bürger sollen entscheiden

Die beiden CDU-Räte möchten, dass die Zukunft der Mauer ein für alle Mal geklärt wird – im Rahmen eines Bürgerentscheids. „Soweit ich, weiß gab es so etwas in der Geschichte von Hilzingen noch nie“, erzählt Jutt. „Aber in diesem Fall wollen wir dieses Instrument der direkten Demokratie nutzen.“

Die Unterstützung aus der eigenen Fraktion sei vorhanden – die CDU habe bereits im Vorfeld der jüngsten Kommunalwahl auf einem Flyer für einen Bürgerentscheid geworben. Damit es aber wirklich dazu kommt, braucht die Fraktion für ihren Antrag eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Gemeinderat. Jutt und van Wambeke sind optimistisch, dass das zu schaffen ist. Zur Not haben sie aber auch einen Plan B.

Plan B: Ein Bürgerbegehren

„Dann gehen wir von Haustür zu Haustür“, erklärt van Wambeke und schmunzelt. Der Entscheid könne nämlich durch ein Bürgerbegehren erzwungen werden. In Baden-Württemberg gilt die Regel, dass sieben Prozent der Wahlberechtigten ihre Unterschrift abgeben müssen, um ein solches Begehren umzusetzen. „In Hilzingen bräuchten wir etwa 700 Unterschriften“, rechnet van Wambeke vor. Jutt ergänzt: „So oft, wie wir alleine während der Fasnacht auf das Thema angesprochen wurde, sollten wir diese Zahl an Unterschriften problemlos zusammenbringen.“

Generell glauben die beiden, dass die Zeit für eine Entscheidung reif ist. „Der neue Bürgermeister hätte die Möglichkeit, direkt mit dem Beginn seiner Amtszeit ein wichtiges Thema anzugehen und zu moderieren“, erklärt van Wambeke. Man habe auch bereits Kontakt zu Holger Mayer aufgenommen – der neugewählte Bürgermeister habe Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Und auch die Frage, über die am Ende abgestimmt werden könnte, ist schon ausformuliert: „Soll die Schlossparkmauer östlich vom Rathaus bis hin zum ‚Nähstüble Nadelöhr‘ (Hauptstraße 34) vollständig abgerissen werden?“

Noch in diesem Jahr könnten die Hilzinger ihre Antwort geben. Sollte die Mehrheit der Bürger tatsächlich für einen Abriss plädieren, gebe es dann noch ein letztes Hindernis zu überwinden: den Denkmalschutz.

„2016 hieß es, dass Rathaus und Schlosspark in ihrer Gesamtheit schützenswert sind“, sagt Jutt. Ob das auch für einzelne Elemente des Areals gilt, müssten die Behörden prüfen. „Wir gehen dieses Risiko gerne ein“, betont van Wambeke. Denn auch hier gelte die Prämisse: „Immerhin herrscht danach Klarheit.“

Keiner weiß, wie alt das Bauwerk ist

Wie lange die Mauer bereits steht, wissen die beiden Gemeinderäte nicht. „Niemand konnte mir exakt das Baujahr sagen“, berichtet Jutt. „Einige Rathaus-Mitarbeiter vermuten, dass die Mauer im Zuge der Erbauung des damaligen Schlosses und heutigen Rathauses zwischen 1652 und 1658 entstanden ist.“ Hierfür existierten aber keine belegbaren Quellen. „Sicher ist, dass die Mauer 1860 bereits stand“, meint Jutt. Das gehe aus einem entsprechenden Grundbuch-Auszug hervor.

Zumindest was das Alter angeht, handelt es sich also um ein geschichtsträchtiges Bauwerk. Wenn sich Fabian Jutt und Steffen van Wambeke durchsetzen, könnte eine ebenso geschichtsträchtige Abstimmung im Jahr 2020 über sein Schicksal entscheiden.

