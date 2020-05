von Ingeborg Meier

An eine solche Amtseinführung hatte weder Hilzingens neuer Bürgermeister Holger Mayer noch irgendeiner seiner Wähler gedacht, als man sich im Februar in der damals proppenvollen Hegauhalle über Mayers Wahlsieg freute und das zukünftige Gemeindeoberhaupt feierte. Ebenfalls in der Hegauhalle fand nun im Rahmen einer Gemeinderatssitzung die offizielle Verpflichtung Mayers statt, der bereits seit dem 1. April die Amtsgeschäfte wahrnimmt.

Diesmal hatten sich allerdings nur wenige Leute dort eingefunden. Die Zahl der neben den Gemeinderäten und einigen Rathausmitarbeitern anwesenden Bürger beschränkte sich auf knapp dreißig – mehr ließen die Platzverhältnisse angesichts der notwendigen Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände nicht zu. Mit Interesse verfolgten dafür viele das Geschehen zu Hause an Laptop und Computer: Die Amtseinführung wurde per Livestream übertragen. Die Anzahl der Aufrufe lag bei gut 1400.

Die Vereidigung und Verpflichtung oblag dem stellvertretenden Bürgermeister Sigmar Schnutenhaus. „Wir werden Sie im Amt unterstützen, da uns das Wohl Hilzingens gleichermaßen am Herzen liegt,“ versprach Schnutenhaus dem neuen Rathauschef im Namen des Gemeinderats, der sich auf die Zusammenarbeit freue.

Mayer zeigte sich in seiner kurzen Antrittsrede immer noch überwältigt von dem großen Vertrauen, das ihm die Hilzinger Bürger entgegengebracht haben. Der damals noch 29-jährige Politik- und Verwaltungswissenschaftler konnte bei der Wahl trotz sechs Mitbewerber auf Anhieb knapp 73 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Sein Dank galt aber nicht nur den Bürgern, sondern auch seiner Partnerin und seinen Eltern für die Unterstützung während der vergangenen „nicht immer einfachen Monate“.

Dass sein Amtsbeginn in eine ebenfalls ganz und gar nicht einfache Zeit fällt, ist Mayer sehr bewusst. Auch finanziell kämen strenge Zeiten auf die Gemeinde zu, betonte er denn auch bei der Beratung eines späteren Tagesordnungspunktes, bei welchem es um die zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Hilzingen ging.

Aus der jetzigen Krise Impulse mitzunehmen, ist Mayer aber wichtig. Vielleicht rücke ja die Gesellschaft mehr zusammen, hoffte er in seiner Antrittsrede. Vielleicht gelinge es ja, das Bewusstsein für lokale Strukturen und regionale Erzeugnisse zu stärken: „Für mich ist die Kartoffel aus Duchtlingen die neue Avocado 2.0.“, erklärte er unter dem Applaus seiner Zuhörer. Als positiver Mensch blicke er trotz der widrigen Umstände optimistisch in die Zukunft und werde die vielen offenen Projekte in Hilzingen und den Ortsteilen mit Herz und Sachverstand angehen.