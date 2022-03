Visual Story Veröffentlicht am 10. März 2022

Fauna und Flora zeigt sich nach dem Winterschlaf: Leser-Reporter Gerhard Braun ist unterwegs und bannt Eindrücke der erwachenden Natur an Singens Hausberg mit der Kamera

Viele Monate war die Festungsruine des Hohentwiel erst wegen eines Felssturzes und später aufgrund der Pandemie-Beschränkungen für Besucher gesperrt. Ein Spaziergang um die Ruine hat sich dennoch stets gelohnt.| Bild: Trautmann, Gudrun

Leser-Reporter Gerhard Braun hat eine Wanderung an der Südseite des Hohentwiel gemacht.Am Olgaberg hat er – wie er an den SÜDKURIER schreibt – zu seiner Überraschung Vorboten des Frühlings fotografieren können: Küchenschellen, die an den