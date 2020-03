Im Gewerbegebiet Hilzingen wird nachverdichtet. Betreuung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe haben hohen Stellenwert

Der Wirtschaftsstandort Hilzingen hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung erfahren. Aktuell gibt 723 Betriebe in der Gesamtgemeinde und eine erfreuliche Branchenvielfalt mit Firmen in einer Größenordnung, die vom inhabergeführten Fachgeschäft hin zum Global Player reicht. „ Wir hängen nicht am Automobil. Wir sind sehr stark diversifiziert“, ist Hilzingens Bürgermeister Rupert Metzler, dessen Amtszeit am 31. März endet, froh. Deshalb könne die Gemeinde auch in einer sich eintrübenden Konjunkturlage auf eine stabile Beschäftigungssituation bauen. Im Augenblick zählt man 3325 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer.

Zur Freude der Gemeindeverwaltung konnte man sich auch stetig wachsender Einnahmen aus der Gewerbesteuer sicher sein. Lag deren Aufkommen 2011 bei 800¦000 Euro, so waren es 2018 4,3 Millionen Euro. „Es macht sich jetzt eine Konsolidierung auf hohem Niveau bemerkbar“, meint Metzler. Im Moment gehe das Rechnungsamt von vier Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen aus.

Wirtschaftsförderung hat zwar in Hilzingen oberste Priorität. Momentan sind ihr allerdings Grenzen gesetzt. Die Hegau-Gemeinde ist ein stark nachgefragter Standort, allerdings sind neue Firmenansiedlungen zur Zeit in der Regel nur schwer umsetzbar. Denn die Möglichkeit neue Gewerbeflächen zu schaffen und zur Verfügung zu stellen, gibt es in den kommenden drei oder vier Jahren nicht. Für die neue Ausweisung gewerblicher Areale ist der Flächennutzungsplan ausschlaggebend. Er wird gerade fortgeschrieben. Welche Flächen für eine gewerbliche oder industrielle Nutzung dort aufgenommen werden könnten – darüber laufen nun erste Gespräche, so Metzler.

Dennoch sieht man eine ganze Reihe Kräne und Baustellen im Gewerbegebiet. Die Firmen verdichten hier wo immer möglich nach – entweder auf eigenen Reserveflächen, oder auf zugekauften Arealen. Gerade einige der größeren Betriebe sind dabei, auf diese Art räumlich ihre Produktions- und Betriebsflächen zu erweitern, oder mehr Platz durch Aufstockung ihrer Firmengebäude zu gewinnen – bis hin zur Verdoppelung der jetzigen Betriebsfläche und der damit verbundenen personellen Vergrößerung. Diese Baumaßnahmen unterstütze die Gemeinde, erklärt Metzler, für den die Wirtschaftsförderung von Anfang an Chefsache war. Die Gemeindeverwaltung berate in allen Phasen der Genehmigungsverfahren, wie er ausführt. Vor allem aber bei der Lösung baurechtlicher, einzelbetrieblicher oder ortsspezifischer Probleme aber auch bei der Vermittlung von etwaigen Zuschüssen stehe man den Firmen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus habe selbstverständlich die „Bestandspflege“, die Betreuung und Unterstützung der ansässigen Betriebe einen hohen Stellenwert.

Die Entwicklung

Einige Zahlen zu den letzten Jahren.

Einpendler: Waren es 2011 895 Personen konnten 2018 1257 Personen verzeichnet werden, was ein Plus von 362 Personen beziehungsweise 40,4 Prozent bedeutet.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte waren es 2011 2820 Personen, aktuell sind es 3325 Personen. Dies bedeutet auch hier ein Plus um 505 Personen oder 17,9 Prozent.

Gemeldete Betriebe gab es 2011 516 . Auch diese Zahl ist gestiegen und zwar um 207 auf aktuell 723 Betriebe. Was ein Plus von 40,1 Prozent bedeutet.

