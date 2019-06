von Elisabeth Stauder

Es war eine mutige Entscheidung von Sonja Wieser, zu einer Buchvorstellung an einen etwas ungewöhnlichen Ort einzuladen, nämlich in ihr Wohnzimmer. Damit bewies sie, die Farb-und Stilberatung anbietet, dass sie ihren Mutmuskel bereits trainiert hat. Über dieses Mutmuskeltraining hatte die rheinische Frohnatur Tanja Peters aus Köln ein Buch verfasst und stellte es den fast 30 Zuhörern in witziger und humorvoller Art vor.

Sonja Wieser war nach einem Seminar in der Schweiz von Tanja Peters sehr beeindruckt gewesen. So ging es auch den Zuhörern in Wiesers Wohnzimmer. Nach über 20 Jahren als Einkäuferin in mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen hatte Tanja Peters mit 40 all ihren Mut zusammengenommen, sich selbstständig gemacht und ist seitdem als Beraterin, Trainerin und Rednerin mit dem Hang zur großen Bühne tätig. Sie beschreibt in ihrem Buch auch ihren eigenen Weg zum „mutigen Hasen und dem selbstbestimmten Leben“.

Bewährungsprobe in der Bahn

Obwohl in Sachen Beruf von daheim mit großem Selbstbewusstsein ausgestattet, hatten auf ihrer zweiten Seite die Ängste die Oberhand. Im Dezember wurde bei ihr die Autoimmunerkrankung „Alopecia Areata“ diagnostiziert. Nachdem sie über 90 Prozent ihrer Haare verloren hatte, entschied sie sich, die kläglichen Haarreste auf ihrem Kopf abzurasieren und ihre Umgebung mit einer Glatze zu konfrontieren. „Jeden Tag unter anderem mit Glatze in die Bahn zu steigen, Lieferanten und Kunden zu begegnen, Präsentationen zu halten, haben meinen Mutmuskel stark gemacht und damit auch mich als Menschen“ zitierte Peters, heute wieder mit vollem Haar.

Das sei der Beginn ihres eigenen Mutmuskeltrainings gewesen. Ihr Buch enthält Übungen und Beispiele, wie man den Muskel Mut trainieren kann, damit man selbstbestimmt durchs Lebens geht und sich nicht länger verbiegen oder verstecken muss. Die Übungen sollen auch helfen, Ängste zu überwinden und sich von Tag zu Tag mehr zuzutrauen. Sinnvoll sei zu Beginn eine Standortbestimmung, riet die Autorin.